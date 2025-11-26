بھارتی شائقین کی انوکھی منطق، گوہاٹی ٹیسٹ میں شکست کا الزام ’چائے‘ پر لگادیا

بھارتی ٹیم 25 سال بعد جنوبی افریقا کے ہاتھوں ہوم ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کی شکست کے دہانے پر ہے۔
گوہاٹی میں کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ میں 549 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 58 رنز پر آدھی ٹیم ڈھیر ہونے کے بعد شائقین نے انوکھی منطق نکال لی۔
جہاں بعض شائقین بھارتی ٹیم کی خراب کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنارہے ہیں وہیں کچھ شائقین بھارتی ٹیم کی حمایت میں شکست پر مختلف انوکھے جواز پیش کررہے ہیں۔
بھارتی ٹیم کی حالیہ خراب کارکردگی کا سبب کسی نے بیٹنگ کو قرار دیا تو کسی نے بولنگ کو موردِ الزام ٹھہرایا لیکن ایک نے تو حد ہی کردی اور ذمہ دار ’چائے‘ کو قرار دے دیا۔
ایک بھارتی شائق نے کہا کہ ’کھانے سے پہلے چائے کا وقفہ رکھنا ہی بھارتی ٹیم کی تباہ کن کارکردگی کی وجہ ہے‘۔
واضح رہے کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب ڈے ٹیسٹ میچ میں کھانے سے قبل چائے کا وقفہ رکھا گیا ہے۔
یہ فیصلہ مشرقی بھارتی خطے میں سورج کے جلد طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ دن کے 90 اوورز قدرتی روشنی میں مکمل کیے جا سکیں۔