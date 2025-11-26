بھارتی شائقین کی انوکھی منطق، گوہاٹی ٹیسٹ میں شکست کا الزام ’چائے‘ پر لگادیا

یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب ڈے ٹیسٹ میچ میں کھانے سے قبل چائے کا وقفہ رکھا گیا

اسپورٹس ڈیسک November 26, 2025
facebook whatsup

بھارتی ٹیم 25 سال بعد جنوبی افریقا کے ہاتھوں ہوم ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کی شکست کے دہانے پر ہے۔

گوہاٹی میں کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ میں 549 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 58 رنز پر آدھی ٹیم ڈھیر ہونے کے بعد شائقین نے انوکھی منطق نکال لی۔

جہاں بعض شائقین بھارتی ٹیم کی خراب کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنارہے ہیں وہیں کچھ شائقین بھارتی ٹیم کی حمایت میں شکست پر مختلف انوکھے جواز پیش کررہے ہیں۔

بھارتی ٹیم کی حالیہ خراب کارکردگی کا سبب کسی نے بیٹنگ کو قرار دیا تو کسی نے بولنگ کو موردِ الزام ٹھہرایا لیکن ایک نے تو حد ہی کردی اور ذمہ دار ’چائے‘ کو قرار دے دیا۔

ایک بھارتی شائق نے کہا کہ ’کھانے سے پہلے چائے کا وقفہ رکھنا ہی بھارتی ٹیم کی تباہ کن کارکردگی کی وجہ ہے‘۔

واضح رہے کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب ڈے ٹیسٹ میچ میں کھانے سے قبل چائے کا وقفہ رکھا گیا ہے۔

یہ فیصلہ مشرقی بھارتی خطے میں سورج کے جلد طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ دن کے 90 اوورز قدرتی روشنی میں مکمل کیے جا سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

17 سال میں پہلی بار؛ فٹبالر کو اپنے ہی ساتھی کو تھپڑ مارنے پر ریڈ کارڈ؛ ویڈیو وائرل

Express News

روہت شرما ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے ایمبسیڈر مقرر

Express News

علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ کا شیڈول جاری، پاک-بھارت ٹاکرا کب ہوگا؟

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے 10 سال کے لیے فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی

Express News

پاکستان میں پہلی بار  اے ٹی پی چیلنجر کپ، پاکستانی کھلاڑی مزمل مرتضیٰ کی بڑی جیت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو