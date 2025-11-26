کراچی:
کورنگی عوامی کالونی میں تیزرفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے بائیک سوار ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا، مشتعل افراد نے ٹینکر کے شیشے توڑ دیے اور ڈرائیور کو تشدد کرکے شدید زخمی کردیا۔
ایس ایچ او عوامی کالونی ملک عامر نے بتایا کہ عوامی کالونی تھانہ کی حدود میں کورنگی سنگر چورنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 125 موٹر سائیکل کو ٹکر ماردی، ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا، حادثے کے مقام پر موجود نامعلوم مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر پر پتھراؤ کرکے شیشے توڑ دیے۔ مشتعل افراد واٹر ٹینکر کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ زخمی ہوگیا۔
ٹریفک حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کو کنٹرول کیا۔پولیس نے ریسیکو ادارے چھیپا ایمبولینسوں کے ذریعے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس نے واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے کر تھانہ منتقل کردیا، واٹر ٹینکر 16 وہیلر ہے جبکہ موٹر سائیکل مکمل تباہ ہوگئی ہے۔
چھیپا کے ترجمان چوہدری شاہد حسین نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر جو شخص پیھچے بیٹھا تھا وہ اس حادثے میں جاں بحق ہوا ہے جبکہ موٹر سائیکل چلانے والا زخمی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جاں بحق شخص کی شناخت 20 سالہ عزیر ولد مبشر احمد سے ہوئی جبکہ زخمی کی شناخت 32 سالہ فہیم ولد صغیر احمد کے نام سے ہوئی۔
ایس ایچ او ملک عامر نے بتایا کہ واٹر ٹینکر کا ڈرائیور شدید زخمی اور بے ہوش ہے اس کی شناخت تاحال نہیں ہوسکی، پولیس اس کی شناخت معلوم کررہی ہے، پولیس حادثے کی تفصیلات معلوم کرکے مزید قانونی کارروائی کرے گی۔