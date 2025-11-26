راولپنڈی:
پنجاب بھر کے 9 تعلیمی بورڈز نے میٹرک امتحانات 2026 کے لیے داخلہ فیس جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔
اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق میٹرک کے سالانہ امتحانات 3 مارچ 2026 کو ہوں گے۔
جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سنگل فیس کے ساتھ داخلہ جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 دسمبر مقرر کی گئی ہے جبکہ ڈبل فیس کے ساتھ آخری تاریخ 23 دسمبر ہو گی۔ ٹرپل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوانے کی آخری تاریخ 6 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے۔ داخلہ فیس آن لائن جمع ہوں گی اور طلبہ کے لیے ب فارم فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
داخلہ فیس کی تاریخ میں توسیع کے فیصلے سے صوبے بھر کے طلبہ کو مزید سہولت میسر آئے گی خصوصاً ان امیدواروں کو جو ابھی تک اپنے داخلہ فارم مختلف وجوہات کے باعث جمع نہیں کرا سکے تھے۔