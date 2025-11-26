آئی جی ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) کا تربت لاء کالج کا دورہ

آئی جی ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) نے تربت لاء کالج کا دورہ کیا اوردورہ کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان کی فیکلٹی ممبران اور طلباء کیساتھ خصوصی نشست کی۔
طلباء نے بلوچستان کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، طلباء کا کہنا تھا کہ؛ ہم کھوئی ہوئی نسل نہیں، بلکہ وہ نسل ہیں جس کا بلوچستان کو طویل عرصے سے انتظار تھا، طلبا نے کورٹ پروسیڈنگ کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا۔
آئی جی ایف سی بلوچستان کا کہنا تھا کہ؛ طلباء وکالت کے مقدس پیشے کے ذریعے عوامی خدمت اور انصاف کی فراہمی کو اپنا شعار بنائیں،
آئی جی ایف سی بلوچستان نے ہونہار طلباء کیلئے خصوصی اسکالرشپ فنڈ کے قیام کا اعلان کیا اور کالج میں سولرلائزیشن کیلئے حکومت بلوچستان سے معاونت کی یقین دہانی کرائی۔
طلباء اور فیکلٹی ممبران نے امن و ترقی کے فروغ میں ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) کے کردار کو بھرپور سراہا۔