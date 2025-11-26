یورپی پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا کے استعمال کیلیے کم سے کم عمر 16 سال مقرر کردی

آسٹریلیا اور ملائیشیا سمیت متعدد ممالک میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پابندی عائد کی جاچکی ہے

ویب ڈیسک November 26, 2025
16
یورپی پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا کے استعمال کیلیے 16 سال عمر مقرر کردی

یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے استعمال سے متعلق کم از کم عمر کی حد کے حوالے سے قرار داد منظور کر لی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی یونین کی پارلیمنٹ کی منظور کی گئی قرار داد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے کم از کم عمر کی حد 16سال تجویز کی گئی ہے۔

علاوہ ازیں شدید ضرورت پڑنے پر 16 سال سے کم عمر بچے صرف والدین یا سرپرست کی اجازت کے ساتھ ہی سوشل میڈیا استعمال کر سکیں گے۔

اس کے علاوہ اکتوبر میں جاری مسودے کے مطابق قرار داد میں یورپی سطح پر ہر ملک کو کم سے کم عمر 13 سال تک رکھنے کی بھی صوابدید ہے۔

یا رہے کہ اس قرار داد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پالیسی طے کرتی ہے تاہم اسے مستقبل کی قانون سازی اور یورپی یونین کے رکن ممالک میں ڈیجیٹل تحفظ کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔

دنیا بھر میں آسٹریلیا، فرانس، ڈنمارک اور ملائیشیا سمیت متعدد ممالک میں سوشل میڈیا پلیٹ فام کے استعمال کے لیے عمر کی کم سے کم حد 15 سے 16 سال مقرر کردی گئی ہے۔

جس کا مقصد بچوں کو اشتہا انگیز جنسی مواد، جنسی جرائم کا شکار ہونے، خطرناک کنٹینٹ اور سائبر کرائم سے بچانا ہے۔

 
