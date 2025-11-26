ہانگ کانگ؛ 31 منزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتشزدگی؛ 13 ہلاک اور 15 زخمی

ہانگ کانگ کے علاقے تائی پو میں واقع 8 فلک بوس رہائشی ٹاور میں سے چند میں ہونے والی آتشزدگی سے پورے علاقے میں دھوئیں سیاہ بادل چھا گئے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جس رہائشی کمپلیکس میں آگ لگی وہاں کم از کم دو ہزار اپارٹمنٹس ہیں۔
فائر بریگیڈ کے بقول آگ کی شدت کے باعث فائر الرٹ کو پانچ درجے تک بڑھا دیا جو ہانگ کانگ میں ایمرجنسی کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔
فائر فائٹرز کی بڑی تعداد نے سیڑھیوں اور چیری پیکرز کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش کی جس کے دوران 5 سے زائد اہلکار زخمی بھی ہوئے۔
تقریباً ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ امدادی کاموں کے دوران کم از کم 9 افراد کو مردہ حالت میں نکالا گیا جب کہ 19 میں سے 4 زخمیوں نے اسپتال میں دم توڑا۔
اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے جہاں زخمیوں میں سے دو کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا البتہ عمارتوں کے کچھ حصوں میں بانس کی اسکیفولڈنگ بھی لگی ہوئی تھی۔
جس کی وجہ سے رواں برس آگ لگنے کے متعدد واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ہانگ کانگ گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔
ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ خوفناک آگ کے باعث تائی پو روڈ کا ایک حصہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور بسوں کو متبادل راستوں پر منتقل کیا گیا۔