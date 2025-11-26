پشاور:
متنی کے قریب 24 انچ کی مرکزی ٹرانسمیشن لائن پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں پشاور، مردان اور سوات سمیت متعدد شہروں کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگئی۔
ترجمان کمشنر پشاور کے مطابق گیس پائپ لائن جنوبی علاقوں سے خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور، مردان اور سوات تک گیس پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے اور متاثرہ لائن کو درہ آدم خیل اور متنی پشاور سیکشن میں عارضی طور پر بند اور الگ کردیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گیس متبادل فراہمی کے لیے C-Leg سے 16 انچ کی لائن کے ذریعے گیس کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے لیے سی این جی اسٹیشنز وقتی طور پر بند کردیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ناردرن گیس حکام مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں اور جلد از جلد گیس کی معمول کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔