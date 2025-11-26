پشاور میں گیس کی مرکزی ٹرانسمیشن لائٹ پھٹ گئی، متعدد شہروں کو سپلائی بند

گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے لیے سی این جی اسٹیشنز وقتی طور پر بند کردیے گئے ہیں، ترجمان کمشنر

احتشام بشیر November 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: اسکرین گریب
پشاور:

متنی کے قریب 24 انچ کی مرکزی ٹرانسمیشن لائن پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں پشاور، مردان اور سوات سمیت متعدد شہروں کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگئی۔

ترجمان کمشنر پشاور کے مطابق گیس پائپ لائن جنوبی علاقوں سے خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور، مردان اور سوات تک گیس پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے اور متاثرہ لائن کو درہ آدم خیل اور متنی پشاور سیکشن میں عارضی طور پر بند اور الگ کردیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گیس متبادل فراہمی کے لیے C-Leg سے 16 انچ کی لائن کے ذریعے گیس کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے لیے سی این جی اسٹیشنز وقتی طور پر بند کردیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ناردرن گیس حکام  مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں اور جلد از جلد گیس کی معمول کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

 Nov 27, 2025 03:20 PM |
پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

 Nov 27, 2025 02:17 PM |
اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

 Nov 27, 2025 12:32 PM |

متعلقہ

Express News

ہنگو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید

Express News

ضمنی انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کس حلقے میں رہا؟ اعداد وشمار جاری

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت پھر منسوخ

Express News

گرینڈ آپریشنز اور درجنوں مقدمات کے باوجود پاکستان ریلویز کی اربوں کی اراضی پر تاحال قبضہ برقرار

Express News

کراچی کے بلڈر کو ہراساں اور 2 کروڑ روپے مبینہ رشوت مانگنے پر ایف آئی اے افسران و اہلکاروں کیخلاف گھیرا تنگ

Express News

پشاور میں گیس کی مرکزی ٹرانسمیشن لائٹ پھٹ گئی، متعدد شہروں کو سپلائی بند

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو