آن لائن کاروبار سے منسلک خاتون کی کئی روز پرانی لاش گھر سے برآمد

گلستان جوہر میں گھر سے ملنے والی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد 40 سالہ سندس کی موت کا سبب سامنے آئے گا

اسٹاف رپورٹر November 27, 2025
فوٹو فائل
کراچی:

آن لائن کاروبار سے منسلک  خاتون کی کئی روز پرانی لاش گھر سے برآمد ہوئی۔

پولیس کے مطابق  گلستان جوہر کے علاقے پہلوان گوٹھ میں واقع ایک گھر سے خاتون کی کئی روز پرانی لاش ملی ہے، جسے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

متوفیہ کی شناخت 40 سالہ سندس کے نام سے کی گئی۔ ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ متوفیہ آن لائن کاروبار سے منسلک تھی اور گزشتہ 2 سے 3 روز سے اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔

خاتون گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ پولیس نے گھر والوں سے رابطہ کرکے جب گھر کا دروازہ کھلوایا تو اندر سے سندس کی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا جس کے بعد موت کی اصل وجہ کا تعین ممکن ہوگا۔
