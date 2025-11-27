اسلام آباد:ڈانس پارٹی، مساج سینٹر کی آڑ میں جسم فروشی؛ گرفتار لڑکیوں کو چھڑوانےکےلیے دباؤ کا انکشاف

مساج سینٹروں، قحبہ خانوں سے گرفتار لڑکیوں کو چھڑوانے کے لیے معززین اور شرفا سفارشیوں کی فون کالز کا تانتا بندھ گیا

نعیم اصغر November 27, 2025
اسلام آباد میں ڈانس پارٹیوں اور مساج سینٹروں کے نام پر فحاشی کے اڈوں کیخلاف پولیس نے بڑی کارروائی کی جب کہ  تھا نہ شالیمار پولیس نے ایک ہی رات میں 5چھاپے مار کر  21 لڑکیوں، اور 19مردوں کو گرفتار کرلیا۔

پانچ میں سے 3 قحبہ خانے ابوظہبی ٹاور میں سے پکڑے گئے، روز پیلس اور نیچرل راکس نام مساج سنٹروں پر جسم فروشی کا دھندہ چلتا پایا گیا۔

گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ ڈانس پارٹیوں اور مساج سنٹروں کی آڑ میں جسم فروشی کا دھندہ چل رہا تھا، گرفتار لڑکیوں نے الزام لگایا کہ علی ملک نامی لڑکا لڑکیوں کو 4 ہزار روپے دے کر دھندہ کرواتا ہے۔

رہائشی فلیٹس میں جسم فروشی کا دھندہ کروانے والا ملزم علی ملک فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، گرفتار ہونیوالی لڑکیوں اور لڑکوں کیخلاف تھانہ شالیمار میں مقدمات درج کرلیے گئے۔

ذرائع  نے کہا کہ مساج سینٹروں، قحبہ خانوں سے گرفتار لڑکیوں کو چھڑوانے کے لیے سفارشیوں کی فون کالز کا رات بھر تانتا بندھا رہا، بڑے بڑے معززین، اور شرفا قحبہ خانوں سے گرفتار لڑکیوں کو چھڑوانے کیلئے پولیس پر دباو ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔
