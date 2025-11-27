کراچی: مسخ چہرے کے ساتھ مردہ حالت میں ملنے والی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کیے جانے کا انکشاف

خاتون بلدیہ ٹائون مدینہ کالونی سے 22 نومبر کو لاپتہ ہوئی، مقتولہ خاتون گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اورلوٹ کر نہیں آئیں

اسٹاف رپورٹر November 27, 2025
facebook whatsup

کلفٹن چائنہ پورٹ کے قریب سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملنے کا واقعہ ،مقتولہ خاتون کی میت چھیپا سرد خانے سے اسکے بیٹے کے حوالے کردی گئی۔

رپورٹ کے مطابق منگل کوبوٹ بیسن تھانے کے علاقے کلفٹن بلاک 2 چائنہ پورٹ کے قریب سے نامعلوم تشدد زدہ لاش ملی تھی جسے قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال اوربعدازاں چھیپا سرد خانے منتقل کردیا گیا تھا۔

پولیس نے خاتون کے قتل کامقدمہ نامعلوم مسلح ملزمان کےخلاف درج کرکے تفتیش شروع کردی تھی،مقتولہ خاتون کی شناخت49 سالہ شہنازکے نام سے کی گئی،مقتولہ خاتون بیوہ اوربلدیہ ٹاؤن کی رہائشی تھی۔

مقتولہ خاتون کا تعلق مسیحی کمیونٹی سے تھا، ایس ایچ او بوٹ بیسن سید راشد علی کے مطابق خاتون بلدیہ ٹائون مدینہ کالونی سے 22 نومبر کو لاپتہ ہوئی تھی،مقتولہ خاتون گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اورلوٹ کر نہیں آئیں۔

مقتولہ کے بیٹے عادل مسیح کی جانب سے تھانے میں درخواست دی گئی تھی خاتون کے شوہرکا 2019 میں فالج کے باعث انتقال ہوگیا تھا۔

مقتولہ خاتون کا ایک بیٹا اورایک بیٹی ہیں جو شادی شدہ ہیں، ایس ایچ اونے شبہ ظاہرکیا ہے کہ مقتولہ خاتون کو قتل کسی اور مقام پرکیا گیا اورلاش کو کلفٹن بلاک2 چائنہ پورٹ کے قریب سے پھینکا گیا۔

گزشتہ روزمقتولہ شہناز کی میت چھیپا سرد خانے سے اسکے بیٹے عادل مسیح کے حوالے کردی گئی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جلد پولیس کیسی نتیجے تک پہنچ جائے گی۔

پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے کہا تھا کہ ابتدائی نتائج ’پوسٹ مارٹم معائنہ‘ خاتون پر جنسی تشدد کی نشاندہی کرتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

 Nov 28, 2025 12:58 AM |
اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

 Nov 28, 2025 12:01 AM |
اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

 Nov 27, 2025 11:18 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی میڈیا عمران خان کے حوالے سے غلط خبریں پھیلا کر انتشار پھیلانا چاہتا ہے، علی امین گنڈا پور

Express News

باجوڑ، پی ٹی آئی رکن صوبائی اسمبلی کے حجرے میں دھماکا

Express News

کراچی، ہیوی ٹریفک کے دلخراش حادثات جاری، ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق

Express News

سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردوں کے خلاف کارروائی، 22 خوارج ہلاک

Express News

بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ناسازی سے متعلق خبروں پر سخت تشویش ہے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

عمران خان وی آئی پی قیدی ہیں جنہیں دیسی مرغ کا سالن اور ایکسرسائز مشین میسر ہے، طلال چوہدری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو