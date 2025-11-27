کراچی:
سندھ ہائیکورٹ نے شوگر ملز کی ان لینڈ فریٹ سبسڈی کی عدم فراہمی کے خلاف 16 ملز کی درخواستیں خارج کر دی۔
ہائیکورٹ میں شوگر ملز کی ان لینڈ فریٹ سبسڈی کی عدم فراہمی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔
درخواستگزار کے وکیل نے موقف دیا کہ وفاقی حکومت نے چینی کی برآمد کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ نیب انکوائری کی بنیاد پر شوگر ملزم کو سبسڈی کا اجرا روک دیا گیا تھا۔
ٹڈاپ کے وکیل بیرسٹر اسد احمد نے موقف دیا کہ ٹڈاپ نے وزارت تجارت کی ہدایت پر سبسڈی کا اجرا روکا تھا۔ فنڈز کی موجودگی اور وزارت تجارت کی اجازت کے بعد ہی سبسڈی جاری کی جا سکتی ہے۔
عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر سبسڈی کے لیے منظور شدہ گرانٹ وقت گزرنے کے ساتھ ازخود ختم ہو چکی ہے۔ عدالت وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹ کا حکم نہیں دے سکتی۔ طے شدہ قانون ہے کہ سبسڈی فائدہ ہے بنیادی حق نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت گرانٹ کے لئے وفاقی حکومت کو رٹ جاری نہیں کی جا سکتی۔
عدالت نے 16 شوگر ملز کی سبسڈی ک درخواستیں خارج کر دیں۔ ای سی سی منظوری کے باوجود سبسڈی روکنے پر شوگر ملز نے درخواستیں دائر کی تھیں۔