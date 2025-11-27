ان لینڈ فریٹ سبسڈی کی عدم فراہمی، 16شوگر ملز کو عدالت سے ریلیف نہ مل سکا

ای سی سی منظوری کے باوجود سبسڈی روکنے پر شوگر ملز نے درخواستیں دائر کی تھیں

کورٹ رپورٹر November 27, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ نے شوگر ملز کی ان لینڈ فریٹ سبسڈی کی عدم فراہمی کے خلاف 16 ملز کی درخواستیں خارج کر دی۔

ہائیکورٹ میں شوگر ملز کی ان لینڈ فریٹ سبسڈی کی عدم فراہمی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار کے وکیل نے موقف دیا کہ وفاقی حکومت نے چینی کی برآمد کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ نیب انکوائری کی بنیاد پر شوگر ملزم کو سبسڈی کا اجرا روک دیا گیا تھا۔

ٹڈاپ کے وکیل بیرسٹر اسد احمد نے موقف دیا کہ ٹڈاپ نے وزارت تجارت کی ہدایت پر سبسڈی کا اجرا روکا تھا۔ فنڈز کی موجودگی اور وزارت تجارت کی اجازت کے بعد ہی سبسڈی جاری کی جا سکتی ہے۔

عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر سبسڈی کے لیے منظور شدہ گرانٹ وقت گزرنے کے ساتھ ازخود ختم ہو چکی ہے۔ عدالت وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹ کا حکم نہیں دے سکتی۔ طے شدہ قانون ہے کہ سبسڈی فائدہ ہے بنیادی حق نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت گرانٹ کے لئے وفاقی حکومت کو رٹ جاری نہیں کی جا سکتی۔

عدالت نے 16 شوگر ملز کی سبسڈی ک  درخواستیں خارج کر دیں۔ ای سی سی منظوری کے باوجود سبسڈی روکنے پر شوگر ملز نے درخواستیں دائر کی تھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

 Nov 27, 2025 03:20 PM |
پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

 Nov 27, 2025 02:17 PM |
اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

 Nov 27, 2025 12:32 PM |

متعلقہ

Express News

ہنگو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید

Express News

ضمنی انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کس حلقے میں رہا؟ اعداد وشمار جاری

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت پھر منسوخ

Express News

گرینڈ آپریشنز اور درجنوں مقدمات کے باوجود پاکستان ریلویز کی اربوں کی اراضی پر تاحال قبضہ برقرار

Express News

کراچی کے بلڈر کو ہراساں اور 2 کروڑ روپے مبینہ رشوت مانگنے پر ایف آئی اے افسران و اہلکاروں کیخلاف گھیرا تنگ

Express News

پشاور میں گیس کی مرکزی ٹرانسمیشن لائٹ پھٹ گئی، متعدد شہروں کو سپلائی بند

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو