اوور 40 ورلڈ ٹی ٹوئنٹی: سیمی فائنل لائن اپ مکمل، پاکستان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟

سیمی فائنل مقابلے ہفتہ کو نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے

اسپورٹس رپورٹر November 27, 2025
facebook whatsup

اوور 40 عالمی کپ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ مرحلے کے اختتام پر سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہوگئی ہے۔ گروپ اے سے پاکستان اور جنوبی افریقا جبکہ گروپ بی سے آسٹریلیا اور امریکا نے فائنل فور میں رسائی حاصل کرلی۔ سیمی فائنل مقابلے ہفتہ کو نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، جہاں آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقا سے اور پاکستان کا ٹکراؤ امریکا سے ہوگا۔

جمعرات کو کھیلے گئے پانچویں اور آخری لیگ راؤنڈ میں پاکستان نے اپنی ناقابل شکست مہم کو برقرار رکھتے ہوئے کینیڈا کو 85 رنز سے ہرادیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 202 رنز بنائے، کپتانی کے فرائض انجام دینے والے فواد عالم نے 38 گیندوں پر 66 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹورنامنٹ میں مسلسل چوتھی نصف سنچری مکمل کی، جبکہ طارق محمود نے 39 گیندوں پر 44 رنز بنائے۔

ہدف کے تعاقب میں کینیڈا کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں 117 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ محمد سلیمان نے 3 جبکہ ذوالفقار بابر اور حسن نثار نے 2،2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ فواد عالم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔

دن کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے زمبابوے کو 9 وکٹوں کے واضح فرق سے شکست دی۔ زمبابوے نے 8 وکٹوں پر 145 رنز بنائے، جس کا آسٹریلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر 17ویں اوور میں تعاقب کرلیا۔ جیف ہینمگ 57 گیندوں پر 85 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

این بی پی اسپورٹس کمپلیکس میں امریکا نے ریسٹ آف دی ورلڈ کو 5 وکٹوں سے مات دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کی۔ 147 رنز کا ہدف امریکا نے 5 وکٹوں پر حاصل کیا۔ انوار احمد نے 46 رنز بنانے کے ساتھ 2 وکٹیں بھی حاصل کیں جبکہ عبدالقادر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اسی گراؤنڈ میں ہانگ کانگ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز نے لیری باب کی 64 رنز کی اننگز کی بدولت 198 رنز بنائے۔ تاہم، ہانگ کانگ نے مونر ڈر کی 54 گیندوں پر 13 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے ناقابلِ شکست 100 رنز کی بدولت ہدف ایک گیند پہلے حاصل کرلیا، نجیب نے بھی 62 رنز کی اننگز کھیلی۔

معین خان اکیڈمی میں ریسٹ آف دی گلف نے سری لنکا کو 101 رنز سے شکست دی۔ فاتح ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز اسکور کیے، جن میں محمد عمران کے 80 اور ریحان خان کے 68 رنز شامل تھے۔ علی عمران نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ جواب میں سری لنکا 19ویں اوور میں 154 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔

اسی مقام پر کھیلے گئے دوسرے میچ میں جنوبی افریقا نے متحدہ عرب امارات کو 17 رنز سے ہرایا۔ جنوبی افریقا نے 7 وکٹوں پر 151 رنز بنائے، جواب میں یو اے ای 7 وکٹوں پر 134 رنز ہی بنا سکی۔ رین ہارڈ نے 44 اور محمد سہیل نے 43 رنز اسکور کیے جبکہ پیٹ بوتھا نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

 Nov 28, 2025 12:58 AM |
اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

 Nov 28, 2025 12:01 AM |
اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

 Nov 27, 2025 11:18 PM |

متعلقہ

Express News

مورال بلند ہے انشاء اللہ فائنل جیتیں گے: صائم ایوب

Express News

لاہور: گلوری فار فائٹ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری

Express News

اوور 40 ورلڈ ٹی ٹوئنٹی: سیمی فائنل لائن اپ مکمل، پاکستان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟

Express News

اسلام آباد ریجن کے بلے باز شامل حسین کی قائد اعظم ٹرافی میں شاندار کارکردگی

Express News

ورلڈکپ سے قبل فٹبال کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا؛ فیفا عرب کپ قطر 2025 کا شیڈول جاری

Express News

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز: سری لنکا نے پاکستان کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو