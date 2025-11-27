بھارتی گیڈر بھبکی؛ سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگئے؛ فوج میں بھرتی کیلیے پُرعزم

بھارتی وزیر دفاع نے سندھ پر قبضے کی بزدلانہ دھمکی دی تھی

ویب ڈیسک November 27, 2025
facebook whatsup
سکھ فار جسٹس نے سکھوں کی پاک فوج میں بھرتی کا مطالبہ کردیا

بھارت کی سندھ پر قبضے کی بزدلانہ دھمکی پر سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے بھارت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ صف اوّل میں کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔

بھارتی وزیر دفاع کے متنازع اور تسلط پسندی پر مبنی بیان پر بھارت کی سکھ برادری نے پاکستان کیخلاف اپنے جذباتی لگاؤ اور والہانہ محبت کا کھل کر اظہار کردیا۔

سکھ رہنماؤں نے ایک بیان میں پاکستان میں رہنے والے اپنی برادری سے سندھ کے دفاع کے لیے انھیں پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت کی ہے۔

معروف سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے درخواست کی ہے کہ بھارتی پنجاب کے سکھ رضاکاروں کو بھی پاک فوج میں شمولیت کی دعوت دیں۔

گرپتونت سنگھ پنوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان سکھ رضاکاروں کے اندراج کا طریقہ کار وضع کرے تو دنیا بھر کے ہزاروں سکھ پاک فوج میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔

معروف سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کی سندھ پر قبضے کی دھمکی پر پاک فوج میں سکھوں کی بھرتیوں کا راستہ کھولنا ہوگا۔

گرپتونت سنگھ پنوں نے کہا سکھ رضاکاروں کی خصوصی فہرست اور ایک وقف سکھ دفاعی یونٹ بنائی جائے جس کی تعیناتی خاص طور پر سندھ میں کی جائے۔

انھوں نے کہا کہ کوئی بھی سکھ بھارت کی ظالم حکومت کا تسلط پسندانہ اقدامات پر مودی سرکار کا ساتھ نہیں دے گا۔

گرپتونت سنگھ پنوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قوانین بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی فوجی اپنے ضمیر کی آواز پر کسی جنگ میں جانے سے انکار کرسکتا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

 Nov 28, 2025 12:58 AM |
اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

 Nov 28, 2025 12:01 AM |
اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

 Nov 27, 2025 11:18 PM |

متعلقہ

Express News

فلسطینی نژاد امریکی بچے محمد ابراہیم کو 9 ماہ بعد اسرائیلی جیل سے رہائی مل گئی

Express News

سزائے موت کے بعد شیخ حسینہ ایک اور مشکل میں پھنس گئیں

Express News

بھارتی گیڈر بھبکی؛ سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگئے؛ فوج میں بھرتی کیلیے پُرعزم

Express News

افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ، 3 چینی ملازمین ہلاک

Express News

غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ سامنے آگیا

Express News

آکسفورڈ میں پاکستان کی علمی میدان میں بڑی فتح، بھارت کو سبکی کا سامنا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو