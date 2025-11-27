کراچی، ہیوی ٹریفک کے دلخراش حادثات جاری، ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق

پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو حراست میں لے کر ٹریلر اپنے قبضے میں لے لیا، ڈیوٹی افسر

منور خان November 27, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر میں بے قابو ہیوی ٹریفک کے دلخراش حادثات کا سلسلہ جاری ہے اور ماڑی پور روڈ دعا ہوٹل کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق ہوگئیں۔

پولیس کے مطابق ٹریلر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے سول اسپتال پہنچائی جہاں ان کی شناخت 28 سالہ ریحانہ کے نام سے ہوئی۔

کلری تھانے کے ڈیوٹی افسر شکیل نے بتایا کہ خاتون موٹر سائیکل پر سوار تھی جنہیں ٹریلر نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں خاتون سڑک پر گر گئی اور ٹریلر کے پہیوں تلے کچل کر جاں بحق ہوگئی۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور لقمان کو حراست میں لے کر ٹریلر اپنے قبضے میں لے لیا۔

ڈیوٹی افسر شکیل نے بتایا کہ متوفیہ بلدیہ اتحاد ٹاؤن کی رہائشی اور بیوہ تھیں اور ان کے والد کا بھی انتقال ہوچکا ہے اور متوفیہ کا بیٹا بھی اسپتال پہنچ گیا تاہم پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفیہ کی لاش ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔

پولیس افسر کے مطابق متوفیہ کے ورثا کا کہنا تھا کہ وہ تدفین کے بعد قانونی کارروائی کے لیے آئیں گے۔
