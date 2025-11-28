فرانس کی ایک جیل سے دو قیدی بیڈ شیٹس کا استعمال کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوگئے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب جیل حکام نے گنتی کے دوران دونوں قیدیوں کو کم پایا۔
جب ان قیدیوں کے سیل گئے تو ان کی کوٹھڑی کی کھڑی کی سلاخیں کٹی ہوئی تھیں اور اس سے نکلنے کے لیے بستر کی چادر کو باندھ کر رسی کی طرح استعمال کیا گیا تھا۔
جیل حکام کے مطابق فرار ہونے والوں میں 19 سالہ نوجوان شامل ہے جو اکتوبر 2024 سے قتل کی کوشش کے الزام میں زیر حراست تھا۔
فرار ہونے والا دوسرا قیدی اپنے شریک حیات پر تشدد اور دھمکیوں کے مقدمے میں 2023 سے قید ہے اور اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔
جیل حکام نے بتایا کہ مفرور قیدیوں نے پرانی طرز کی دستی آریاں استعمال کیں اور کئی ماہ سے جیل توڑنے کے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
یاد رہے کہ یہ جیل 19 ویں صدی میں تعمیر ہوئی تھی اور اس کی حالت اب نہایت خستہ ہوچکی ہے جب کہ سو قیدیوں کی گنجائش میں 311 قیدی رہ رہے ہیں۔
فرانس میں قیدیوں کا جیل سے فرار کا دو ہفتوں میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ 15 نومبر کو ہوا تھا جس کے قیدی کو بعد میں پکڑ لیا گیا تھا۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس بدنام زمانہ منشیات فروش محمد امرہ کے فرار اور بعد ازاں گرفتاری کے بعد فرانس کی جیلوں کی سیکیورٹی پر پہلے ہی سوالات اُٹھ رہے ہیں۔