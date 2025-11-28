بابر اعظم نے عمر اکمل اور صائم ایوب کا ریکارڈ برابر کردیا

پاکستان کے اسٹابر بیٹر بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں عمر اکمل اور صائم ایوب کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کردیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے آخری لیگ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رنز سے شکست دی۔
185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں چوتھے اوور میں 29 رنز پر پاکستان کی پہلی وکٹ گری تو بابر اعظم بیٹنگ کے لیے میدان میں آئے تاہم وہ دوسری ہی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے۔
یہ 10واں موقع تھا جب بابر اعظم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں صفر پر آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل وہ سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے کے خلاف بھی صفر پر آؤٹ ہوئے تھے۔
بابر اعظم، صائم ایوب اور عمر اکمل کے ساتھ مشترکہ طور پر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے والے پاکستانی بیٹر بن گئے ہیں۔
صائم ایوب 55 میچز میں، عمر اکمل 84 میچز میں جبکہ بابر اعظم 135 میچز میں 10 بار صفر پر آؤٹ ہوئے۔
واضح رہے کہ مجموعی طور پر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ سری لنکا کے ڈسن شناکا کے نام ہے جو 15 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوچکے ہیں۔