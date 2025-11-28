کیا انوشکا شرما کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھنے والی ہیں؟

بھارتی اداکارہ انوشکا شرما کی کرکٹ کے میدان میں اترنے کی افواہیں زیر گردش ہیں

ویب ڈیسک November 28, 2025
کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کی ایک مختصر سی ٹوئٹ نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچادیا۔

گزشتہ روز کرک انفو نے بھارتی ویمنز لیگ کے آکشن کے دوران ایک ذو معنی ٹوئٹ کرکے صارفین کو حیرت میں مبتلا کردیا۔

ٹوئٹ میں صرف اتنا لکھا کہ ’انوشکا شرما کو 45 لاکھ روپے میں جی جی نے خرید لیا‘۔

صارفین میں فوری طور پر تجسس پیدا ہوا اور بہت سے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ خبر بالی ووڈ اداکارہ اور سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما سے متعلق ہے۔

تاہم حقیقت اس کے برعکس تھی، یہ معاملہ دراصل بھارتی لیگ کے لیے ہونے والی حالیہ نیلامی سے متعلق تھا، جو دہلی میں منعقد ہوئی۔

نیلامی کے دوران جس کھلاڑی نے سب کی توجہ حاصل کی، وہ مدھیہ پردیش کی ابھرتی ہوئی کرکٹر انوشکا شرما تھیں، جن کا نام اداکارہ سے مشابہت رکھتا ہے۔

یہ 22 سالہ بیٹر اپنی جارحانہ بیٹنگ اور آف اسپن بولنگ کی وجہ سے مقامی سرکٹ میں پہچانی جاتی ہیں۔

انوشکا شرما کی بنیادی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی، جس کے بعد گجرات جائنٹس نے انہیں 45 لاکھ میں حاصل کر لیا۔
