معروف ڈانسر مہک ملک نے پی ایس ایل فیصل آباد کی ٹیم خرید لی؟

دعویٰ کیا جارہا ہے کہ مہک ملک مبینہ طور پر پی ایس ایل ٹیم کی پہلی ٹرانس جینڈر مالک بن گئی ہیں

ویب ڈیسک November 28, 2025
facebook whatsup

پاکستانی سوشل میڈیا پر گزشتہ چند دنوں سے یہ دعویٰ گردش کررہا ہے کہ معروف ٹرانس جینڈر ڈانسر اور ٹک ٹاک شخصیت مہک ملک نے پاکستان سپر لیگ (PSL) کی نئی فیصل آباد فرنچائز خرید لی ہے، اور وہ مبینہ طور پر پی ایس ایل ٹیم کی پہلی ٹرانس جینڈر مالک بن گئی ہیں۔

یہ خبر بڑی تعداد میں صارفین شیئر کر رہے ہیں اور کئی لوگ اسے ایک بڑی سماجی تبدیلی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔

آن لائن پوسٹس میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ مہک ملک نے فیصل آباد کی نئی پی ایس ایل ٹیم کے مالکانہ حقوق حاصل کرلیے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق مہک ملک اپنی ’شہرت اور نوجوانوں میں مقبولیت‘‘ کو فرنچائز میں لانا چاہتی ہیں، اور پی ایس ایل انتظامیہ اس پیش رفت کا خیرمقدم کر رہی ہے۔

کچھ پوسٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہک ملک کی ملکیت ’’پاکستان میں کھیلوں کے شعبے میں صنفی شمولیت کی بڑی مثال‘‘ ہوگی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لیکن فیکٹ چیک کے مطابق، ان تمام دعوؤں کی تاحال کوئی آفیشل تصدیق موجود نہیں۔ پاکستان سپر لیگ (PSL) کی جانب سے مہک ملک کے کسی فرنچائز خریدنے کا کوئی آفیشل بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کی طرف سے بھی اس طرح کی خبر کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔

دستیاب شواہد کے مطابق یہ دعوے صرف سوشل میڈیا افواہوں پر مبنی ہیں جن کے پیچھے کوئی قابلِ اعتماد ذریعہ نہیں۔


اصل پیش رفت کیا تھی؟

پی سی بی نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ پی ایس ایل 11 میں دو نئی ٹیمیں شامل ہوں گی، جس سے 2026 کے سیزن کےلیے ٹیموں کی کل تعداد چھ سے بڑھ کر آٹھ ہوجائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے توسیع کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ نئی فرنچائزز کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو شیڈول ہے۔ دو نئی ٹیموں کا اضافہ لیگ کی ایک بڑی تنظیم نو ہے۔

کامیاب بولی دہندگان کو چھ شہروں کی شارٹ لسٹ میں سے ایک ٹیم کا نام اور شہر کا انتخاب کرنا ہوگا جن میں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدر آباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، اور گلگت شامل ہیں، اور ان دو نئی فرنچائزز کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو ہوگی۔ یعنی ابھی تک نئی ٹیم کا نام اور نیلامی نہیں ہوئی ہے۔

فیکٹ چیک کے بعد ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ:

  • مہک ملک کے پی ایس ایل ٹیم کی مالک بننے کا دعویٰ غیرتصدیق شدہ ہے۔
  • پی سی بی یا پی ایس ایل انتظامیہ نے اس سے متعلق کوئی آفیشل بیان جاری نہیں کیا۔
  • سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تمام پوسٹس کو افواہیں قرار دیا جا سکتا ہے جب تک ادارہ جاتی سطح پر کوئی معلومات جاری نہ کی جائیں۔

پی ایس ایل سے متعلق اصل معلومات تک رسائی کےلیے پی سی بی اور پی ایس ایل کی آفیشل ویب سائٹ دیکھی جاسکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |
اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

 Nov 28, 2025 07:48 PM |
بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

 Nov 28, 2025 06:18 PM |

متعلقہ

Express News

مورال بلند ہے انشاء اللہ فائنل جیتیں گے: صائم ایوب

Express News

لاہور: گلوری فار فائٹ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری

Express News

اوور 40 ورلڈ ٹی ٹوئنٹی: سیمی فائنل لائن اپ مکمل، پاکستان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟

Express News

اسلام آباد ریجن کے بلے باز شامل حسین کی قائد اعظم ٹرافی میں شاندار کارکردگی

Express News

ورلڈکپ سے قبل فٹبال کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا؛ فیفا عرب کپ قطر 2025 کا شیڈول جاری

Express News

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز: سری لنکا نے پاکستان کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو