لاہور:
گینز ورلڈ ریکارڈز نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (این آئی ٹی) کے وائس چانسلر محمد شاہ زیب اعوان کو دنیا کے کم عمر ترین مرد یونیورسٹی چانسلر کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔29 سالہ شاہ زیب اعوان کے لیے یہ اعزاز نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی کی علامت ہے بلکہ پاکستان کی نئی قیادت اور ابھرتے ہوئے تعلیمی رجحانات کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔
شاہ زیب اعوان نے بتایا کہ این آئی ٹی ایک وفاقی رجسٹرڈ چارٹرڈ ادارہ ہےجو اپنی تعلیمی شراکت داری کے ذریعے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے نئے رجحانات متعارف کرا رہا ہے۔ یہ شراکت داری امریکا کی معروف اور جدت پسند ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ قائم ہے، جس کے تحت این آئی ٹی عالمی معیار کے تعلیمی تجربے کو مقامی ضروریات، علاقائی تناظر اور جدید صنعتی تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے پیش کر رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی خود کو طلبہ مرکوز اور مستقبل پر نظر رکھنے والا ادارہ قرار دیتی ہے، جہاں نصاب اور تربیت کا بنیادی مقصد ایسے گریجویٹس تیار کرنا ہے جو بنیادی اصولوں کو سمجھنے والے، خود سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے اور عالمی منڈیوں میں کام کرنے کے قابل ہوں۔ این آئی ٹی کے پروگرام عملی تربیت، صنعت سے روابط اور پیشہ ورانہ مواقع کے براہ راست تعلق پر استوار کیے گئے ہیں تاکہ تعلیم اور روزگار کے درمیان موجود خلا کو کم کیا جا سکے۔
شاہ زیب اعوان کے لیے یہ عالمی اعزاز ذاتی طور پر بھی گہری معنویت رکھتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب 11 برس قبل ان کے والد کا انتقال ہوا۔ ان کے مطابق یہی واقعہ انہیں ایسی راہ پر لے آیا جہاں وہ دوسروں کے لیے مواقع پیدا کر سکیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔
شاہ زیب اعوان کا کہنا ہے کہ حالات انسان کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ انتخاب کرتے ہیں اور انہوں نے وہ راستہ چنا جس سے دوسروں کا بھلا ہو سکے۔
انہوں نے اس اعزاز کو صرف اپنی کامیابی نہیں بلکہ پاکستان کی نوجوان نسل کے نام ایک پیغام قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قیادت عمر سے نہیں بلکہ عزم، نظم و ضبط اور مقصد سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ کامیابی محض آغاز ہے۔
شاہ زیب اعوان نے امید ظاہر کی کہ این آئی ٹی مستقبل میں صنعت کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا، بین الاقوامی روابط بڑھائے گا اور طلبہ کو ایسے تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع فراہم کرے گا جن کے ذریعے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔