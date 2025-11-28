خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کرکے انکے دوست سے رقم ہتھیانے والا نوسرباز گرفتار

اسلام آباد:
خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کرکے اصل سینیٹر نیاز احمد کے دوست سے رقم ہتھیانے والے نوسر باز کو گرفتار کرکے پیکا ایکٹ اور فراڈ و دھوکا دہی کے جرم میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔
این سی سی آئی اے حکام کے مطابق سینیٹر نیاز احمد کی شکایت پر این سی سی آئی اے کے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد نے انکوائری کی تو انکشاف ہوا کہ صوابی سے تعلق رکھنے والے ملزم عبداللہ اقرار نے خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ان کے دوست سراج الدین سے رابطہ کرکے گمراہ کن و بے بنیاد معلومات فراہم کرکے دھوکے سے 30 ہزار روپے کی رقم ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں حاصل کی۔
انکوائری میں واٹس ایپ نمبر اور ایزی پیسہ اکاونٹ و نمبر بھی ملزم کے اپنے نام پر رجسٹرڈ نکلا۔
ملزم کے خلاف واضح شواہد سامنے آئے تو مجاز اتھارٹی نے مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کیے جس پر ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ 2016 کی دفعہ 14 سمیت فراڈ و دھوکہ دہی کی دفعات 419 اور 420 ت پ کے تحت مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
سب انسپکٹر وسیم خان تفتیشی آفیسر مقرر ہیں جنہوں نے ملزم سے تفتیش کا آغاز کردیا ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔