خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

پاکستانی اینکر و میزبان فرح اقرار نے مستقبل میں خاتون اوّل کے بجائے خاتون دوم بننے کی خواہش کا اظہار کردیا۔
معروف ٹی وی اینکر اقرار الحسن کی اہلیہ فرح اقرار نے حال ہی میں نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے شوہر اقرار الحسن کے ممکنہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے کھل کر بات کی۔
واضح رہے کہ فرح اقرار نے 2007 میں بطور ٹی وی اینکر اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور وہ مختلف بڑے نیوز چینلز میں خدمات انجام دے چکی ہیں، ان دنوں فرح اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہیں۔
فرح اقرار الحسن کی دوسری اہلیہ ہیں جبکہ اقرار کی تین شادیاں ہو چکی ہیں انکی دیگر دو بیویوں میں پہلی بیوی قرۃ العین اور تیسری بیوی عروسہ شامل ہیں۔
پروگرام میں گفتگو کے دوران میزبان نے سوال کیا کہ اقرار الحسن سیاست میں ہیں اور اگر وہ مستقبل میں وزیراعظم بن جائیں تو کیا آپ خاتون اول بننا پسند کریں گی؟۔
اس سوال پر فرح اقرار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ میں مستقبل کی سیکنڈ لیڈی بن جاؤں کیونکہ اقرار کی بیویاں زیادہ ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ اقرار الحسن کا فی الحال وزیرِاعظم بننے کا کوئی پلان نہیں بلکہ وہ نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی وزیرِاعظم کیوں نہیں بن سکتا؟۔
فرح نے بتایا کہ اقرار الحسن اپنی سیاسی سوچ مجھ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور میں اسے تنقیدی نظر سے دیکھتی ہوں۔
فرح اقرار کا کہنا تھا کہ وہ اقرار الحسن پر اعتماد کرتی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اقتدار کے خواہشمند نہیں بلکہ دوسروں کے لیے راستے کھولنے میں یقین رکھتے ہیں۔