لاہور:
پاکستانی باکسر محمد وسیم نے تھائی باکسر کو شکست دے کر ڈبلیو بی اے گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا کامیاب دفاع کرلیا۔
لاہور میں ہونے والی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے آخری روز محمد وسیم نے تھائی باکسر کے خلاف بارہ راؤنڈز تک شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے مخالف باکسر پر حاوی رہے اور ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔
انہوں نے اپنی فتح کو پاک فوج کے شہداء کے نام کیا اور کہا کہ یہ ٹائٹل پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔
واضح رہے پاکستان میں پہلی بار منعقد ہونے والی فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ آج اختتام پذیر ہوگئی۔ ایونٹ میں 15 ممالک کے 44 باکسرز نے حصہ لیا۔