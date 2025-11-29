پاکستانی باکسر محمد وسیم ڈبلیو بی اے گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب

محمد وسیم نے فائنل میں تھائی باکسر کو شاندار مقابلے کے بعد زیر کیا

اسپورٹس ڈیسک November 29, 2025
لاہور:

پاکستانی باکسر محمد وسیم نے تھائی باکسر کو شکست دے کر ڈبلیو بی اے گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا کامیاب دفاع کرلیا۔

لاہور میں ہونے والی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے آخری روز محمد وسیم نے تھائی باکسر کے خلاف بارہ راؤنڈز تک شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے مخالف باکسر پر حاوی رہے اور ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔

انہوں نے اپنی فتح کو پاک فوج کے شہداء کے نام کیا اور کہا کہ یہ ٹائٹل پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔

واضح رہے پاکستان میں پہلی بار منعقد ہونے والی فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ آج اختتام پذیر ہوگئی۔ ایونٹ میں 15 ممالک کے 44 باکسرز نے حصہ لیا۔
