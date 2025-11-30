پارلیمنٹ رائے عامہ کی ترجمان ہوتی ہے، عوامی رائے کی عکاس ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے، اس میں عوام کی رائے شامل ہوتی ہے۔ اکثریتی رائے سے قانون سازی کی جاتی ہے اور آئین میں ترمیم دو تہائی اکثریت سے کی جاتی ہے۔
اقلیتی رائے، جو شاید پہلے اکثریتی رائے کا درجہ رکھتی ہو یا پھر آگے جاکر دوبارہ اکثریتی رائے میں تبدیل ہو، وہ فی الحال موجودہ اکثریتی رائے کو تسلیم کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جمہور جس کی بنیادوں پر پروان چڑھتا ہے جمہوری نظام۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمان ہی جمہوری اقدارکی عکاس نہ ہو تو؟ یعنی انتخابات شفاف نہ ہوئے ہوں تو؟ شفاف انتخابات نہ ہونے کے بہت سے مظہر ہیں۔ ایک تو انتخابات میں دھاندلی کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی بیلٹ باکس پر قبضہ کر کے اور ٹھپے پر ٹھپہ لگائیں اور خود وہ لوگ یہ کام کریں جو مختلف سرکاری محکموں سے انتخابات کے لیے نامزد کیے جاتے ہیں۔
جیسا کہ اساتذہ، ڈاکٹرز یا پھر صوبائی و وفاقی محکموں کے افسر۔ انتخابات کا یہ نظام ہندوستان میں رائج نہیں، وہاں الیکشن کمیشن کی اوپری سطح سے لے کر نچلی سطح تک اپنی افرادی قوت ہے جو ان کے مستقل ملازمین ہیں، یہاں پر انتخابات میں ایک دھاندلی تو مستقل نوعیت کی ہے، الیکٹبلزکی شکل میں، یعنی جدی پشتی ووٹ لینے والے یا پھر ایسا کہیے کہ ووٹر ان کی غلامی میں ہوتے ہیں لٰہٰذا وہ اپنی آزاد رائے دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔
Independence Act, 1947 کے تحت پاکستان وجود میں آیا اور اس کو 15-08-1947نافذ العمل کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان آزاد ہوا، اور وہ اپنا آئین اسمبلی فریم کرے گا، جب کہ پاکستان میں 1947 کی اسمبلی ایک آئین ساز اسمبلی تھی۔
انتخابات چونکہ بالغِ رائے دہی سے نہیں ہوئے تھے، نہ ہی کانگریس بالغِ رائے دہی سے جیتی تھی اور نہ ہی مسلم لیگ۔ Government of India Act 1935 کے تحت ہونے والے 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے شکست کھائی تھی اور یہیں سے قیام پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔
ہندوستان میں جواہر لعل نہرو تین بار وزیرِ اعظم بنے ۔ ہندوستان کا آئین بنا ، وہاں لینڈ ریفارمز آگئیں اوروہاں رجواڑوں کا خاتمہ ہوا۔
نہرو کی زندگی تک عدالتیں خاموش رہیں، اس کے انتقال کے بعد عدالتیں آزاد ہوئیں، متحرک ہوئیں اور عدالتوں نے جوڈیشل ایکٹو ازم کا استعمال کرنا شروع کیا، جس کے تحت کیشوہ نندا کیس میں Separation of powers کو وضع کیا گیا۔
اندرا گاندھی نے ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ کی جو نیم مارشل لاء کی صورت تھی لیکن عدالت اور وہاں کی سول سوسائٹی اور جمہوری قوتوں نے مل کر اس کو ناکام بنایا۔1949 میں بنے آئین نے بلآخر 1973 تک آئین کی تشریح کر کے عدلیہ کی آزادی پا لی۔
ہندوستان میں انتخابات پارلیمان کے لیے 1951 میں بالغ رائے دہی کے ذریعے ہوئے، جب کہ پاکستان میں پہلے انتخابات بالغ حقِ رائے دہی کے تحت 1970 میں ہوئے اور اس وقت تک ہمارے پاس کوئی آئین موجود نہ تھا۔
1949 میں ہندوستان نے بالغ رائے دہی کے آفاقی حق کو مان لیا تھا۔ ہمارے ہاں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ووٹ پر بنتی تھی نہ کہ عوام کی رائے سے بنتی تھی۔1970 تک یہاں پارلیمان عوام کی نمایندہ پسندیدہ نہیں تھی، جو اسمبلی تھی وہ indirectly جیت کر آئی تھی۔
جنرل ایوب نے لوکل باڈیز کے ووٹوں پر اسمبلی بنائی۔ جنرل ضیا الحق نے مجلسِ شوریٰ بنائی اور جنرل یحییٰ نے پہلی مرتبہ بالغ رائے دہی سے انتخابات کروائے اور یہ انتخابات آئین ساز اسمبلی کے لیے ہوئے، کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی آئین موجود نہ تھا۔
ہمیں جو 1947کے ذریعے جو مینڈیٹ ملا تھا ہم نے اس مینڈیٹ سے انحراف کیا۔ جیسا کہ غالب کہتے ہیں:
کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک
اور اسی طرح اتھارٹی نے اپنی راہیں خود ہی متعین کر لیں، کیونکہ نئے ملک بننے سے اتھارٹی مل گئی تھی اور اس اتھارٹی کی تقسیم ہونی تھی آئین کے تحت اور وہ ہمارے ملک میں موجود ہی نہ تھا۔ 1949 کی اسمبلی نے جو قرارداد مقاصد دی، وہ بھی آئین سے انحراف تھا۔
فی الحال عوام کو دل بہلانے کا بہانہ دیا اور اسی بہانے کو ہتھیار بنا کر جنرل ضیا الحق نے اپنے اقتدار کو طول دیا، وہ آئین کے اندر ترمیم کر کے آرٹیکل 2A کی شکل میں لے کر آئے اور ایسے Articles نے 1973 کے آئین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اتھارٹی جو آئین بناتی ہے، وہ آئین سے پہلے بن گئی اور جب آدھا ملک گنوانے کے بعد آئین ملا تو اتھارٹی نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا اور آئین کے اندر 58(2)(b) کی شکل میں موجود رہی۔
1947کے بعد جو بھی کمزور سول حکومت بنی، جو بھی اتھارٹی بنی، جیسا کہ ایوب خان کا مارشل لاء، جمہوری قوتوں کا فاطمہ جناح کی قیادت میں ابھرنا، یحییٰ کا مارشل لاء، آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے، شیخ مجیب کا انتخابات میں جیت جانا اور آئین کو بنانے جانا۔
اتھارٹی جن کے پاس آچکی تھی، انھوں نے شیخ مجیب کو راستے سے ہٹایا۔ بھٹو جو عوامی لیڈر تھے، ان کے لیے پنجاب میں پاپولر لیڈر رہنے کے لیے اسی بیانیے سے انحراف کرنا ناممکن تھا۔
جعفر جمالی جیسے چند سردار تھے جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے جنرل ایوب کچھ ایسی زرعی اصلاحات لے آئے جس کی بناء پر صرف جعفر جمالی کو اپنی ہزاروں ایکڑ زمین سے ہاتھ دھونے پڑے۔
حاصل بزنجو صاحب ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جعفر جمالی نے اپنے قبیلے کے چند معززین کو بلا کر یہ کہا کہ ’’ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آمریت کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیں۔‘‘ جنرل مشرف بھی انتخابات کروانے کے بعد اقتدار کی کرسی پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تب جعفر جمالی کا تسلسل تھے ظفر اللہ جمالی۔
جو غیر آئینی اتھارٹی بنی وہ آئین دشمن تو تھی مگر معاشرے کے اس اسٹرکچر میں یہی وڈیرے، پیر، سردار اور خان تھے جو اسمبلیوں میں پہنچ سکتے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر اقتدار حاصل کرنا ہے تو شرفاء کو اپنی پارٹی میں شمولیت دینی ہوگی اور یہی مشورہ انھوں نے بانی پی ٹی آئی کو بھی دیا تھا کہ صرف مڈل کلاس سیاست سے ہمیں اقتدار حاصل نہ ہوگا۔
حقیقی مڈل کلاس سیاست اگر کوئی کر رہا تھا تو وہ تھی ایم کیو ایم جن کی سیاست کا محور تھا کراچی اور حیدرآباد اور انھیں بھی اقتدار میں رہنے کے لیے اس اتھارٹی کے ساتھ رہنا پڑتا تھا جو اتھارٹی آئین پر چلنے کی قائل نہ تھی۔
1947 میں ملک بن چکا تھا۔ اس ملک کا وجود کسی پانی پت کے میدان میں دو لشکروں کے صف آراء ہونے کے بعد معرضِ وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ انتخابات، ریفرنڈم اور قلات اسمبلی کی قرارداد کے نتیجے میں یہ ملک بنا۔
اس اتھارٹی کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے آئین فی الفور ہی بنانا تھا، آئین ترتیب نہ ہو سکا اور جن لوگوں کو ملک کی باگ ڈور دی گئی وہ کمزور تھے، یہ خلاء بھر نہ سکا۔ مضبوط سوسائٹی آئین کی عکاس ہوتی ہے، لٰہذا آئین کے لیے ایسی سوسائٹی کا ہونا لازمی ہے۔
آئین میں ترامیم کے لیے ضروری ہے کہ جو اسمبلی بنی ہے وہ شفاف انتخابات کے ذریعے بنی ہو، یہاں پر ماجرا ہی کچھ اور ہے۔
2018 کے انتخابات بدترین دھاندلی کا نتیجہ تھے۔2024 کے انتخابات شفافیت کے کسی مرحلے سے نہیں گزرے، ہمارا الیکشن کمیشن جب تک ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے قدم پر نہیں چلتا ، تب تک یہ مینڈیٹ ایسے ہی چوری ہوتا رہے گا۔
دوسرا یہ کہ جہاں بھی الیکٹبلز ہوںگے وہاں دھاندلی ہوگی۔ اس پورے سیاسی منظر نامے میں ہم اپنے ملک کی معیشت کو کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں، کیونکہ خان، وڈیرے، پیر اور سردار ہماری مجبوری ہیں اور یہ طبقہ بھلے ہی کسی پارٹی کا حصہ ہوں مگر ان کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں۔
ستائیسویں ترمیم کے باعث نظام عدل میں تبدیلی آئی ہے۔ اس ترمیم سے پہلے جو انیسویں ترمیم آئین کے اندر لائی گئی، وہ ترمیم بھی کمپرومائزڈ تھی، ورنہ ہمیں اٹھارہویں ترمیم سے ہاتھ اٹھانا پڑتا۔
جنرل ضیاء الحق نے بھی ایک ریفرنڈم کرایا تھا اور اس ریفرنڈم کے نتیجے میں خود کو پانچ سال کے لیے ملک کا صدر بھی مان لیا تھا۔ ہم نے ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ کو قبول کر نے سے انکار کیا اور کیا کیا نہیں ہوا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس اسمبلی کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ آئین میں ترامیم کرسکیں ؟