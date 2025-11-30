ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 3 میڈل جیت لیے

ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے تین برانز میڈل جیت لیے۔
سعودی عرب میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستان آرمی کی اولمپیئن ایتھلیٹ صدف صدیقی نے ماسٹرز کیٹیگری میں برونز میڈل جیت کر اپنی برتری قائم کی۔
حوالدار مقبول احمد نے انفرادی ماسٹرز، انعام اللہ نے سینٸرز کیٹیگری میں میڈل جیتا۔
تینوں ایتھلیٹس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔
ورلڈ فٹنس چیمپئن شپ کے مینز ایونٹ میں 57 ممالک نے حصہ لیا۔ ویمنز ایونٹ میں 18ممالک شریک ہوئے۔
صدف صدیقی کا کہناہے کہ ایتھلیٹکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد اب ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں برانز میڈل جیتنے کی بہت خوشی ہے۔
انہوں نے کہا کہ محنت اور جنون کے ساتھ کسی بھی عمر اور کسی بھی کھیل میں کامیابی پائی جاسکتی ہے۔
صدف صدیقی نے کہا کہ خواتین کھلاڑیوں کے لیے بھی یہ ہی پیغام ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، مسلسل محنت سے کسی بھی شعبے میں نام کمایا جاسکتا ہے۔