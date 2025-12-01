بھارت میں 6 سال کی 3 بچیوں کو ٹیچر نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

پولیس نے درندہ صفت ٹیچر کو حراست میں لے لیا

December 01, 2025
ٹیوشن ٹیچر نے 6 سے 9 سال تک کی بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

بھارت میں خواتین اور کم عمر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ معاملہ تب کھلا جب ایک بچی نے پیٹ میں شدید درد کی شکایت کی اور اس کا لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تھا۔

ریاست اروناچل پردیش کی پولیس نے والدین کی شکایت پر ٹیوشن پڑھانے والے 35 سالہ ٹیچر کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کردیا۔

پولیس نے ٹیچر کے فلیٹ کی تلاشی بھی لی جہاں ملزم کرائے پر رہتا تھا۔ ممنوعہ اور قابل اعتراض چیزیں بھی برآمد کی ہیں۔

والدین نے شکات کی تھی کہ ٹیچر نے 4 کمسن بچیوں کے ساتھ  جنسی زیادتی کی ہیں جن کی عمریں صرف 6 سے 7 سال کے درمیان ہیں۔

یہ چاروں بچیاں پہلی جماعت کی طالبات ہیں جو نہایت خوف زدہ اور سہمی ہوئی ہیں۔ پولیس نے بچیوں کا بیان بھی لیا۔

پولیس نے ملزم کو تھانے منتقل کردیا گیا جہاں ایک خصوصی ٹیم تفتیش کر رہی ہے جب کہ بچیوں کا میڈیکل بھی کرایا گیا ہے۔

خیال رہے کہ مودی کے ہندوستان کو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کے باعث ریپستان کہا جاتا ہے جہاں ایک گائے تو محفوظ ہے لیکن خواتین کی عصمتیں لُٹتی رہتی ہیں۔

 

 
