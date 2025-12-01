گلشن اقبال میں جاں بحق تین سالہ ابراہیم کی نماز جنازہ ادا

نماز جنازہ شاہ فیصل کالونی میں ادا کی گئی، سماجی و مذہبی و سیاسی شخصیات،  اہل علاقہ اور عزیزو اقارب کی شرکت

اسٹاف رپورٹر December 01, 2025
کراچی:

گلشن اقبال کے علاقے میں نیپا پل کے قریب مین ہول میں گر کر جاں بحق تین سالہ ابراہیم کی نماز جنازہ ادا کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  ابراہیم کی نماز جنازہ شاہ فیصل کالونی میں ادا کی گئی، نماز جنازہ میں سماجی و مذہبی و سیاسی شخصیات، اہل علاقہ اور عزیزو اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

نمازجنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر، ایم کیو ایم رکن اسمبلی شارق جمال بھی موجود تھے۔

یہ پڑھیں : کراچی؛ مین ہول میں گرنے والے بچے کی لاش 15 گھنٹے بعد نصف کلومیٹر فاصلے سے مل گئی

دریں اثنا سندھ اسمبلی میں بچے کی ہلاکت کا معاملہ اٹھایا گیا جس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا، سندھ حکومت نے قصور واروں کو سزا دلانے کی یقین دہانی کرادی۔
