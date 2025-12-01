بنگلادیشی سابق وزیراعظم کی آئی سی یو میں طبیعت مزید خراب؛ وینٹی لیٹر پر منتقل

خالدہ ضیا کو 2 روز قبل سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہونے پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا تھا

ویب ڈیسک December 01, 2025
خالدہ ضیا کو چھ سال بعد رہائی ملی تھی اور تب سے بیمار ہیں

بنگلا دیش کی سابق وزیرِ اعظم خالدہ ضیا کو دو روز قبل تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں آج طبیعت مزید خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کرنا پڑا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کو پھیپھڑوں کے انفیکشن کے باعث سانس لینے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ انھیں آئی سی یو میں داخل کیا گیا تھا۔

جہاں ان کی طبعیت کچھ دیر کے لیے سنبھلی بھی تھی لیکن پھر تیزی سے بگڑنے لگی یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے خالدہ ضیا کو وینٹی لیٹر پر منتقل کردیا۔

خالدہ ضیا کے معائنے کے لیے چین سے ماہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی ڈھاکا پہنچی ہے جنھوں نے معائنہ کرکے کچھ ضروری ٹیسٹس تجویز کیے ہیں۔ حتمی رپورٹ کا انتظار ہے۔

ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کی حالت کو نہایت تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے اہم ہیں۔

ادھر سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کے اہل خانہ نے عوام سے دعائے صحت کی اپیل ہے جب کہ پارٹی رہنماؤں نے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔

گزشتہ برس طلبا تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کے آمرانہ دور کا خاتمہ ہوا اور وہ بھارت فرار ہوگئیں تو خالدہ ضیا کو جیل سے 6 سال بعد رہائی ملی تھی۔

2018 سے قید خالدہ ضیا کی اسیری کے دوران ہی طبیعت خراب ہوگئی تھی لیکن شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے انھیں ملک سے باہر علاج کے لیے جانے نہیں دیا تھا۔

خالدہ ضیا کے بڑے بیٹے طارق رحمان 2008 سے لندن میں جلاوطن ہیں انھوں نے ایک بار پھر عوام سے والدہ کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔

 
