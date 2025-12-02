کراچی میں رواں سال کے 11 ماہ کے دوران مین ہولز اور نالوں میں گر کر مجموعی طور پر 23 شہری زندگی کی بازی ہار گئے جن میں نوعمر بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں۔
ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق رواں سال کے دوران 10 کھلے مین ہولز اور 13 نالوں میں گر کر جاں بحق ہوئے۔
جاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 2025 کے جنوری میں شاہ فیصل کالونی میں 6 سالہ عباد ، 2 فروری کو کشمیر کالونی 3 نمبر میں 5 سالہ طیب اور 22 فروری کو سرجانی خدا کی بستی میں 3 سالہ اسد اللہ مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا۔
اس کے علاوہ 18 مارچ کو نارتھ کراچی میں 55 سالہ نامعلوم، 2 اپریل کو بلدیہ مواچھ گوٹھ میں 3 سالہ عبدالرحمٰن، 7 اپریل کو بنارس میں 45 سالہ نامعلوم، 16 اپریل کو ماڑی پور شیر محمد ولیج 15 سالہ رجب، 18 اپریل کو لیاقت آباد میں 10 سالہ سویرا، 20 مارچ کو سرجانی ٹاؤن میں 30 سالہ الطاف، 31 مارچ کو اورنگی ٹاؤن 5 نمبر 37 سالہ ظفر جاں بحق ہوا۔
اعداد و شمار کے مطابق 17 اگست کو ماڑی پور روڈ پر 38 سالہ الطاف، 19 اگست کو گرومندر کے قریب 48 سالہ عباس ، 8 ستمبر کو لانڈھی مرتضیٰ چورنگی کے قریب 40 سالہ اقبال مسیح، 12 ستمبر کو دھوبی گھاٹ لیاری میں 30 سالہ نامعلوم اور اسی روز ناردرن بائی پاس کے قریب 7 سالہ اسما جاں بحق ہوئی۔
اس کے علاوہ 21 ستمبر کو گارڈن گھاس منڈی کے قریب 3 افراد 22 سالہ ویشال، 19 سالہ شاہد اور 42 سالہ سورج ، 4 اکتوبر کو سپر ہائی وے کوئٹہ ٹاؤن کے قریب 2 افراد نامعلوم افراد، 23 اکتوبر کو نصرت بھٹو کالونی 3 سالہ عائشہ، 15 نومبر کو کورنگی ڈھائی نمبر کے قریب 30 سالہ نامعلوم جبکہ 30 نومبر کو گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب 3 سالہ ابراہیم مین ہول میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا۔