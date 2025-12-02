برسبین میں انگلش کپتان بین اسٹوکس سمیت 3 کھلاڑیوں کیخلاف قانونی کارروائی کا امکان

انگلش کھلاڑی شہر کی سیر کے لیے ایک نجی کمپنی کی ای اسکوٹرز استعمال کر رہے تھے

اسپورٹس ڈیسک December 02, 2025
facebook whatsup

دوسرے ایشیز ٹیسٹ سے قبل انگلش کپتان بین اسٹوکس، مارک ووڈ اور جیمی اسمتھ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔

برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق اسٹوکس، فاسٹ بولر مارک ووڈ اور وکٹ کیپر جیمی اسمتھ کی برسبین کی سڑکوں پر بغیر ہیلمٹ ای اسکوٹر چلانے کی تصاویر سامنے آنے کے بعد مشکلات کا خدشہ ہے۔

انگلینڈ کی ٹیم پہلے ٹیسٹ میں دو دن کے اندر شکست کے بعد بدھ سے شروع ہونے والے پنک بال ٹیسٹ کے لیے برسبین پہنچی تھی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچھ کھلاڑی شہر کی سیر کے لیے ایک نجی کمپنی کی ای اسکوٹرز استعمال کر رہے تھے، تاہم کوئنز لینڈ کے قوانین کے مطابق ای اسکوٹر چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔

اسمتھ کے اسکوٹر پر تو ہیلمٹ لٹکا ہوا بھی نظر آیا، لیکن انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ انجری کے باعث دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہونے والے مارک ووڈ اس دوران اپنے گھٹنے پر بھاری پٹی باندھے ہوئے دکھائی دیے۔

رپورٹس کے مطابق تینوں کھلاڑی اپنی نجی سرگرمیوں میں اتنے محو تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہ رہا کہ وہ کوئنز لینڈ کے سخت شہری قوانین کی خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں۔

اگرچہ واقعے سے کسی قسم کا بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن مقامی پولیس کے مطابق ضابطے کی عدم پاسداری پر باقاعدہ جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔

یاد رہے کہ کوئنز لینڈ کے قانون کے تحت ہیلمٹ نہ پہننے پر 166 آسٹریلوی ڈالر (پاکستانی تقریباً 30 ہزار روپے سے زائد) تک جرمانہ ہوسکتا ہے۔

دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم ٹیم ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑی مکمل تعاون کر رہے ہیں اور وہ دوسرے ٹیسٹ کی تیاریوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اس صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ باقی دورے کے دوران کھلاڑی نظم و ضبط اور مقامی قوانین کا مکمل خیال رکھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پہلی بار بھنگ چکھنے کے بعد 8 گھنٹے تک ہنستا رہا، انوپم کھیر کا انکشاف

پہلی بار بھنگ چکھنے کے بعد 8 گھنٹے تک ہنستا رہا، انوپم کھیر کا انکشاف

 Dec 02, 2025 11:30 AM |
بھارت پاکستانی کانٹینٹ کو نیٹ فلکس پر بلاک کرنا چاہتا ہے، فرحان سعید کا دعویٰ

بھارت پاکستانی کانٹینٹ کو نیٹ فلکس پر بلاک کرنا چاہتا ہے، فرحان سعید کا دعویٰ

 Dec 02, 2025 11:40 AM |
کراچی نیپا چورنگی حادثہ؛ ننھے ابراہیم  کی موت پر شوبز انڈسٹری سوگوار

کراچی نیپا چورنگی حادثہ؛ ننھے ابراہیم  کی موت پر شوبز انڈسٹری سوگوار

 Dec 02, 2025 01:53 AM |

متعلقہ

Express News

انگلش آل راؤنڈر معین علی کا پی ایس ایل میں شمولیت کا فیصلہ

Express News

کراچی میں 6 دسمبر سے شروع ہونے والے 35 ویں نیشنل گیمز کھٹائی میں پڑنے کا امکان

Express News

آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دیکر اوور 40 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت لیا

Express News

پاکستان کی چار رکنی ٹیم آئی ٹی ایف سینئرز ٹینس چیمپئن شپ کیلئے کل تھائی لینڈ روانہ ہوگی

Express News

بی پی ایل کے آئندہ سیزن کیلئے 11 پاکستانی کھلاڑی مختلف ٹیموں کا حصہ بن گئے

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم پرو لیگ کیلئے کل رات ارجنٹائن روانہ ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو