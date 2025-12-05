صرف 30 دن گرین ٹی پینے سے جسم اور ذہن پر کیا حیران کن اثر ہوگا؟

ایک مہینے کے بعد جسم میں کئی مثبت تبدیلیاں واضح محسوس ہوسکتی ہیں

ویب ڈیسک December 05, 2025
facebook whatsup

اگر روزانہ کی عادت میں صرف ایک سادہ سی تبدیلی شامل کرلی جائے، یعنی ایک کپ گرین ٹی، تو ایک مہینے کے بعد جسم میں کئی مثبت تبدیلیاں واضح محسوس ہوسکتی ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین ٹی کا اثر فوری نہیں ہوتا، مگر اس کی افادیت دیر تک قائم رہتی ہے اور اندرونی طور پر جسم کے کئی نظام بہتر ہونے لگتے ہیں۔

پہلی نمایاں تبدیلی میٹابولزم میں نظر آتی ہے۔ صحت سے متعلق رپورٹس کے مطابق گرین ٹی چربی کو تیزی سے جلانے میں مدد دیتی ہے۔ باقاعدہ استعمال سے توانائی کی سطح بڑھنے لگتی ہے، کھانا بہتر ہضم ہوتا ہے، پیٹ کی سوجن اور بوجھل پن میں کمی آتی ہے اور وزن کم کرنے والے افراد کو رفتارہ میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔

ایک اور اہم فائدہ جلد سے متعلق ہے۔ گرین ٹی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلد کی سوزش کم کرتے ہیں، دانے اور سرخی گھٹتی ہے اور رنگ صاف محسوس ہوتا ہے۔ ایک مہینے بعد بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ چہرہ پہلے سے زیادہ تازہ اور شفاف دکھائی دیتا ہے۔

گرین ٹی کا ایک نرم مگر مستقل اثر ذہنی کارکردگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس میں موجود ایل تھیانین دماغ کو پرسکون رکھتا ہے اور ہلکی کیفین توجہ بڑھاتی ہے۔ باقاعدہ استعمال سے موڈ بہتر رہتا ہے، ذہنی تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور پڑھائی یا دفتر کے کام پر زیادہ یکسوئی کے ساتھ توجہ دینے میں مدد ملتی ہے۔

آنتوں اور ہاضمے کی صحت پر بھی اس کا فائدہ نمایاں ہوتا ہے۔ گرین ٹی قدرتی پری بائیوٹک کا کام کرتی ہے، یعنی ایسے بیکٹیریا بڑھاتی ہے جو آنتوں کو صحت مند رکھتے ہیں۔ ایک ماہ بعد گیس اور پیٹ پھولنے جیسی شکایات میں کمی آتی ہے، کھانے کے بعد بوجھل پن کم محسوس ہوتا ہے اور مدافعتی نظام مضبوط ہونے لگتا ہے۔

دل کی صحت کے حوالے سے بھی مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس مشروب کے اجزا خون کی نالیوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کولیسٹرول کے نقصان دہ حصے (LDL) میں کمی متوقع ہوتی ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ طویل مدت میں دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔

تحقیقات کے مطابق گرین ٹی کے روزانہ استعمال سے تناؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ یہ تناؤ بڑھانے والے ہارمون کو کم کرتی ہے، نیند کا معیار بہتر کرتی ہے اور بے چینی یا چڑچڑاہٹ کی کیفیت میں واضح کمی لا سکتی ہے۔ مسلسل استعمال جذباتی توازن اور ذہنی سکون میں اضافہ کرتا ہے۔

یوں بظاہر ایک سادہ سی عادت، یعنی روزانہ ایک کپ گرین ٹی جسم، ذہن اور جذبات پر بیک وقت مثبت اثرات مرتب کر سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے مستقل اور باقاعدگی سے ایک مہینے تک آزمایا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برطانوی پارلیمنٹ نے پاکستانی اداکار احسن خان کو ایوارڈ سے نواز دیا

برطانوی پارلیمنٹ نے پاکستانی اداکار احسن خان کو ایوارڈ سے نواز دیا

 Dec 05, 2025 07:01 AM |
زچگی کے دوران انتقال کرنے والی ٹک ٹاکر پیاری مریم کے جڑواں بچوں کی حالت خطرے سے باہر

زچگی کے دوران انتقال کرنے والی ٹک ٹاکر پیاری مریم کے جڑواں بچوں کی حالت خطرے سے باہر

 Dec 05, 2025 01:16 AM |
دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

 Dec 04, 2025 10:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستانیوں نے 2025 میں گوگل پر سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

Express News

5 یا زیادہ سے زیادہ 10 سال میں جنگ ناگزیرہے: ایلون مسک

Express News

مچل اسٹارک کا وسیم اکرم سے متعلق حیران کن بیان!

Express News

شہری نے جان پر کھیل کر آگ میں گھری بچی کو بچالیا

Express News

فلم تشہیر کےلیے پانی والے بل بورڈ نے لوگوں کو حیران کردیا

Express News

سردیوں میں بال زیادہ کیوں جھڑتے ہیں؟ کیا احتیاط کی جائے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو