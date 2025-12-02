ایشیز: انگلینڈ نے دوسرے ٹیسٹ کیلیے پلیئنگ الیون میں ایک تبدیلی کردی

انگلینڈ نے دوسرے ایشیز ٹیسٹ کے لیے پلیئنگ الیون کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق پرتھ ٹیسٹ میں دو دن میں زیر ہونے والی انگلش ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے۔
انجری مسائل کا شکار فاسٹ بولر مارک ووڈ کی جگہ بیٹنگ آل راؤنڈر ول جیکس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
انگلینڈ کے لیے دو ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ول جیکس آف اسپن بولنگ بھی کرتے ہیں۔
ول جیکس کی تین سال بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ انہوں نے دسمبر 2022 میں پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ڈیبیو کیا تھا اور مجموی طور پر 89 رنز بنانے کے ساتھ 6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
پلیئنگ الیون:
بین اسٹوکس (کپتان)، زیک کرولی، بین ڈکٹ، اولی پوپ، جو روٹ، ہیری بروک، جیمی اسمتھ، ول جیکس، جوفرا آرچر، گس ایٹکنسن، برائیڈن کارس