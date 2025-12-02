پھینکے ہوئے آلو اب بنیں گے بیوٹی کریم کا خزانہ، سائنسدانوں کی حیران کن تحقیق

سائنس اور صحت کی دنیا میں آلو ایک نیا موضوع بن گئے ہیں۔ اس بار یہ نہ تو کھانے کی میز پر دھوم مچا رہے ہیں اور نہ ہی کسی ڈائیٹ پلان میں جگہ بنا رہے ہیں، بلکہ جدید تحقیق بتا رہی ہے کہ بیوٹی انڈسٹری میں انقلاب لانے والا ٹاپ اسکن کیئر اجزا آلو کے پھینکے ہوئے حصوں سے حاصل ہوسکتا ہے۔

اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف ابردین کے سائنسدانوں نے آلو کے اُن پتوں اور ٹہنیوں، جنہیں عام طور پر فصل کی کٹائی کے بعد پھینک دیا جاتا ہے، کو قیمتی اسکن کیئر انگریڈیئنٹس میں بدلنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔

ان ’’اسکریپ‘‘ حصوں میں سولانیسول نامی کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے، جو موجودہ بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال ہونے والے Coenzyme Q10 اور Vitamin K2 جیسی اینٹی ایجنگ اور موئسچرائزنگ پروڈکٹس کی تیاری کا بنیادی جز ہے۔

اب تک سولانیسول کا بڑا ذریعہ تمباکو تھا، مگر نئی تحقیق کے مطابق آلو اس کا محفوظ، سستا اور ماحول دوست متبادل بن سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں آلو کے بیجوں کی کاشت سالانہ 12,800 ہیکٹر سے زائد رقبے پر ہوتی ہے، اور اگر یہی فضلہ استعمال کیا جائے تو بیوٹی انڈسٹری کےلیے یہ ’’گیم چینجر‘‘ ثابت ہوسکتا ہے۔

گریمپین گروورز کی پروجیکٹ لیڈ سوفیا الیکسیو نے اسے ’’آلو کی صنعت کےلیے اہم سنگ میل‘‘ قرار دیا، جبکہ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیذر ولسن نے کہا کہ یہ ریسرچ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ’’زرعی فضلہ سونے میں بدلا جاسکتا ہے‘‘ اور دیہی معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے۔


ٹک ٹاک پر آلو کا میک اپ ٹرینڈ

دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا صارفین، خاص طور پر بیوٹی ٹاک کی دنیا، پہلے ہی چہرے پر آلو لگانے کے تجربات میں مصروف ہیں۔

ٹک ٹاک پر صارفین آلو کے ٹکڑے آنکھوں کے نیچے رکھ کر ڈارک سرکلز کم کرنے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ کوئی اسے پمپل پیچ کے طور پر استعمال کررہا ہے، تو کوئی آلو رگڑ کر چہرے کے داغ دھبے کم کرنے کا نسخہ بتارہا ہے۔

ایک صارف نے ویڈیو میں کہا ’’آلو آنکھوں کے نیچے کنسیلر کی طرح کام کرتا ہے!‘‘ ایک اور نے دعویٰ کیا ’’ڈارک سرکلز اور اسکارنگ میں فوراً کمی آتی ہے۔‘‘

آلو کھانے کے فائدے بھی کم نہیں۔ غذائیت کے ماہرین کے مطابق آلو خصوصاً شکر قندی میں پائے جانے والے بیٹا کیروٹین اور لائکوپین جلد کی چمک میں اضافہ اور سورج کی شعاعوں سے قدرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔

@melaniesandford18

Potatoes are so great for your skin. It’s super cheap and versatile as well because you can use them in facemasks. You can rub the potato on your skin. You can slice it up and put it on certain areas of the skin. I especially love them for under the eyes for dark circles and puffiness and for reducing scarring and lightening up dark spots. potatoes are a good source of hyaluronic acid which is a naturally occurring molecule that we have in our skin,joints, and eyes. It acts as a powerful humectant binding and attracting water molecules to retain moisture in the skin and to plump up our skin, helping with fine lines and wrinkles and giving you a more youthful and glowing appearance. Potatoes also contain catecholase which is an enzyme that can reduce puffiness and help with wound healing. Potatoes are also rich in vitamin C, and that can help to renew skin cells and to firm and tighten the skin. #naturalremedies#skincare#holisticliving

♬ original sound - mellysandford

شاید مستقبل میں جھریاں کم کرنے والا سیرم، ڈارک سرکلز ختم کرنے والی کریم یا چمک بڑھانے والا ماسک… سب کچھ آلو سے ہی تیار ہو۔

یوں لگتا ہے کہ ’’فارم ٹو فیس‘‘ کا نیا زمانہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں آلو مرکزی کردار نبھانے کےلیے تیار ہے۔
