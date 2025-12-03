پی ٹی آئی کا صوابی انٹرچینج پر احتجاجی مظاہرہ ختم، پشاور میں 7 دسمبر کو پاور دکھانے کا فیصلہ

پی ٹی آئی کارکنان نے موٹروے بند کیا جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہوئی، مریض بھی رُل گئے

پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے صوابی انٹرچینج پر دھرنا ختم کر کے 7 دسمبر کو پشاور میں عوامی پاور شو کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پارٹی کی ہدایت پر صوابی انٹرچینجر پہنچے اور انہوں نے موٹروے کو بند کرتے ہوئے احتجاج کیا۔

احتجاج میں پی ٹی آئی رہنما احمد خان نیازی بھی شریک ہوئے، کارکنوں نے ریسٹ ایریا کے مقام پر  موٹروے کو دونوں اطراف سے بند کیا اور ٹائر نذر آتش کیے۔

پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج کی وجہ سے موٹروے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی جبکہ ایمبولینسیں پھنسنے سے مریض بھی رُل گئے۔

مظاہرین سے خطاب میں احمد نیازی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف احتجاج کررہے ہیں، ایک ماہ سے ملاقاتوں پر پابندی خلاف قانون ہے، ہمارے احتجاج پر آج بانی کو بہن سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ 

بعد ازاں پی ٹی آئی قیادت نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا جس پر کارکنان نے موٹروے کو کھل دیا اور سب منتشر ہوگئے۔ احمد خان نیازی نے اعلان کیا کہ 7 دسمبر کو پشاور میں پی ٹی آئی عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔
 
