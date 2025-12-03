کراچی؛ گٹر میں گر کر بچے کے  جاں بحق ہونے پر کے ایم سی کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی

ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہوم کھلا رہنے سے سانحہ ہوا، تحقیقاتی رپورٹ

December 03, 2025
کراچی:

گلشن اقبال کے علاقے میں گٹر میں گر کر بچے کے  جاں بحق ہونے پر کے ایم سی کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔

نیپا چورنگی کے قریب نجی اسٹور کے سامنے بچے کے گٹر کے میں گرنے  کے واقعے پر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تحقیقاتی رپورٹ سیکرٹری محکمہ بلدیات کو ارسال کردی۔

سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت  کی  رپورٹ کے متن کے مطابق میئر کراچی کے حکم پر میونسپل سروسز نے بچے کی تلاش کا آپریشن شروع کیا۔ گلشن ٹاؤن کے لنک نالے سے بچے کی لاش برآمد ہوئی۔ معائنے میں ثابت ہوا  کہ حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھیں۔

تحقیقاتی رپورٹ کے متن میں  مزید کہا گیا ہے کہ بی آر ٹی کھدائی نے نالے  کے پورے نکاسی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ عارضی 2 فٹ کے کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

رپورٹ کے مطابق ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہوم  کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ یہ طریقہ کار اور غیرمعیاری ڈھکن کبھی کے ایم سی نے استعمال نہیں کیے۔ بی آر ٹی نے کام شروع کرنے سے پہلے کے ایم سی کو آگاہ بھی نہیں کیا۔

کے ایم سی کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق  کھدائی بی آر ٹی نے کی اور بعد میں صورتحال کو نظرانداز کیا۔  نجی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی انتظامیہ اور بی آر ٹی کی مشترکہ وجہ سے بچہ گٹر میں گرا۔  

رپورٹ کے مطابق  افسران کی نگرانی میں کھدائی شدہ تمام حصے بھر دیے گئے ہیں۔
