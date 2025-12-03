آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کا دوسرے ایشیز ٹیسٹ میں واپسی کا امکان روشن

پیٹ کمنز نیٹس میں بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں، قائم مقام کپتان اسٹیو اسمتھ

اسپورٹس ڈیسک December 03, 2025
facebook whatsup

آسٹریلوی کپتان و فاسٹ بولر پیٹ کمنز کے دوسرے ایشیز ٹیسٹ میں حیران کن واپسی کے امکانات روشن ہوگئے ہیں۔

انگلینڈ کے خلاف گابا میں ہونے والے ڈے نائٹ ٹیسٹ کے لیے حتمی فیصلہ بدھ کی سہ پہر پچ کا مزید معائنہ کرنے کے بعد کیا جائے گا۔

قائم مقام کپتان اسٹیو اسمتھ نے پریس کانفرنس میں ٹیم کا اعلان نہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ انتخابی عمل ابھی جاری ہے اور کمنز کی کپتان کے طور پر ممکنہ واپسی کے ساتھ ساتھ اسپیشلسٹ اسپنر نیتھن لائن کو باہر بٹھانے کا امکان بھی موجود ہے۔

آسٹریلیا کو انجرڈ اوپنر عثمان خواجہ کا متبادل بھی ڈھونڈنا ہے اور اطلاعات کے مطابق جوش انگلس مڈل آرڈر میں جگہ بنانے کے مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ ٹریوس ہیڈ اوپننگ کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔

تاہم اسمتھ نے اس فیصلے سے متعلق تصدیق نہیں کی ہے۔

پیٹ کمنز کی شمولیت اس لیے حیران کن ہوگی کیونکہ انہیں انہیں ابتدائی 14 رکنی اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ پرتھ اور برسبین میں نیٹ سیشنز کے دوران بہترین فارم میں نظر آئے ہیں۔

اسمتھ کے مطابق، کمنز نیٹس میں بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں۔ میچ کی شدت الگ ہوتی ہے لیکن وہ کافی فٹ دکھائی دے رہے ہیں۔

اطلاعات کے مطابق کمنز برینڈن ڈوگٹ کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، مگر جولائی سے میچ نہ کھیلنے کے باعث ان کے ورک لوڈ مینجمنٹ پر خدشات موجود ہیں۔

اگر آسٹریلیا اسپنر کے بغیر مکمل پیس اٹیک کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو کمنز کا بوجھ کم رکھا جا سکتا ہے، جس سے ان کی واپسی مزید ممکن ہو جاتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

 Dec 03, 2025 03:24 PM |
مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 03, 2025 11:53 AM |
سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

 Dec 03, 2025 11:13 AM |

متعلقہ

Express News

فیفا عرب کپ؛ فلسطینیوں کے چہرے کھل اُٹھے؛ ملکی ٹیم کی سنسنی خیز میچ میں پہلی فتح

Express News

رونالڈو کی دل چھولینے والی شفقت بھری ویڈیو وائرل

Express News

انگلینڈ کے نامور سابق کرکٹر اچانک انتقال کرگئے

Express News

پی ایس ایل کی پروموشن کیلیے لندن روڈ شو کروانے کا اعلان

Express News

پاکستان ٹیم کے دورہ سری لنکا کے شیڈول کا اعلان

Express News

پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے کیلیے پاکستان ٹیم کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو