نیورا لِنک چپ لگوانے والے مفلوج افراد دماغ سے ڈیوائسز کنٹرول کرنے لگے!

راکی اسٹوٹن برگ نے اپنے خیالات کی مدد سے ایک روبوٹک بازو کو حرکت دینے کا عملی مظاہرہ کیا

ویب ڈیسک December 04, 2025
ایلون مسک کے نیورالِنک برین چپ کے تجربے میں شامل ہونے والے ابتدائی ٹیسٹرز نے اپنے دماغ کی مدد سے روبوٹک بازو کامیابی کے ساتھ استعمال کر لیا۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راکی اسٹوٹن برگ (جو 2006 میں چوٹ لگنے کے باعث گردن کے نیچے سے مفلوج ہیں) نے اپنے خیالات کی مدد سے ایک روبوٹک بازو کو حرکت دینے کا مظاہرہ کیا۔

راکی اسٹوٹن برگ اس سے قبل امور انجام دینے کے لیے کچھ معاون ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا کرتے تھے جس میں ایک ماؤتھ-آپریٹڈ کنٹرولر شامل تھا اور اس کی مدد سے وہ ویڈیو گیم کھیلتے تھے۔

 

Participants in our clinical trials have extended digital computer control to physical devices such as assistive robotic arms.

Over time, we plan to expand the range of devices controllable via Neuralink. https://t.co/HcPAzT74Lm

— Neuralink (@neuralink) December 2, 2025

تجربے میں شامل ایک اور شخص نے سوچ کی مدد سے روبوٹک بازو کو استعمال کرتے ہوئے کپ اٹھایا ہوا اور اس سے مشروب پیا۔

نیورا لِنک نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ کلینکل ٹرائلز میں شامل شرکاء نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کنٹرول کو روبوٹک بازو جیسی فزیکل ڈیوائسز تک بڑھا لیا ہے۔

پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ کمپنی آگے چل کر متعدد ایسی ڈیوائس کا منصوبہ رکھتی ہے جس کو نیورا لِنک کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

