سوشل میڈیا سے قلیل مدتی وقفہ ذہنی صحت کیلئے مفید قرار

محققین نے 18 سے 24 برس کے 295 نوجوانوں کی ذہنی صحت کا تین ہفتوں تک مطالعہ کیا

ویب ڈیسک December 04, 2025
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا سے قلیل مدتی وقفہ بھی ذہنی صحت میں مناسب بہتری لا سکتا ہے۔

جرنل جاما نیٹ ورک میں شائع ہونے والی تحقیق میں معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا کو صرف ایک ہفتے کے لیے ترک کرنے سے ہی اینزائٹی، ڈپریشن اور نیند کے مسائل میں واضح کمی واقع ہو سکتی ہے۔

ہارورڈ یونیورسٹی کے محققین نے 18 سے 24 برس کے 295 نوجوانوں کی ذہنی صحت کا تین ہفتوں تک مطالعہ کیا۔

ابتدائی دو ہفتوں میں شرکا نے سوشل میڈیا استعمال کیا لیکن تیسرے ہفتے میں تمام نے سات دن کا وقفہ لیا۔

تحقیق کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا سے وقفے کے سبب اینزائٹی میں 16 فی صد، ڈپریشن میں تقریباً 25 فی صد اور بے خوابی میں 14 فی صد کمی واقع ہوئی۔

ان افراد میں زیادہ واضح تبدیلیاں دیکھی گئیں جن میں تحقیق کی ابتدا میں ڈپریشن کی شدید علامات موجود تھیں۔
