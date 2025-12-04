ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا سے قلیل مدتی وقفہ بھی ذہنی صحت میں مناسب بہتری لا سکتا ہے۔
جرنل جاما نیٹ ورک میں شائع ہونے والی تحقیق میں معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا کو صرف ایک ہفتے کے لیے ترک کرنے سے ہی اینزائٹی، ڈپریشن اور نیند کے مسائل میں واضح کمی واقع ہو سکتی ہے۔
ہارورڈ یونیورسٹی کے محققین نے 18 سے 24 برس کے 295 نوجوانوں کی ذہنی صحت کا تین ہفتوں تک مطالعہ کیا۔
ابتدائی دو ہفتوں میں شرکا نے سوشل میڈیا استعمال کیا لیکن تیسرے ہفتے میں تمام نے سات دن کا وقفہ لیا۔
تحقیق کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا سے وقفے کے سبب اینزائٹی میں 16 فی صد، ڈپریشن میں تقریباً 25 فی صد اور بے خوابی میں 14 فی صد کمی واقع ہوئی۔
ان افراد میں زیادہ واضح تبدیلیاں دیکھی گئیں جن میں تحقیق کی ابتدا میں ڈپریشن کی شدید علامات موجود تھیں۔