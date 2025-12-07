35ویں نیشنل گیمز میں سندھ نے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا

سنسنی خیز دلچسپ فائنل میں سندھ نے واپڈا کی مضبوط حریف ٹیم کے خلاف13کے مقابلے میں 20پوائنٹس سے کامیابی حاصل کی

زبیر نذیر خان December 07, 2025
کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں سندھ نے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔

پی ایس بی کوچنگ سینٹر پر کھیلے جانے والے نیٹ بال ویمن ٹورنامنٹ کے فائنل  میں سندھ  نے واپڈا کو ہرا دیا، واپڈا کو سلور میڈل پر قناعت کرنا پڑی، سنسنی خیز دلچسپ فائنل میں سندھ نے واپڈا کی مضبوط حریف ٹیم کے خلاف13کے مقابلے میں 20پوائنٹس سے کامیابی حاصل کی۔

سیمی فائنل میں سندھ نے آرمی کی ٹیم کو شکست دی تھی، تقریب تقسیم انعامات میں سندھ حکومت کے سیکرٹری کھیل منور علی محسیر نے انعامات تقسیم کیے۔

 اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ 18 سال بعد سندھ کی میزبانی میں ہونے والے نیشنل گیمز میں میزبان ٹیم کا پہلا طلائی تمغہ جیتنا خوش آئند ہے، سندھ ڈے کے موقع پر فاتح ٹیم نے صوبے کو ایک اچھا تحفہ پیش کیا۔

انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سندھ بہترین میزبانی کے ساتھ ساتھ تمغوں کی دوڑ میں بھی کامیاب رہے گا۔
