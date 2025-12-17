جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

یوزینا نوگ اے آئی پارٹنر سے طویل عرصے سے بات چیت کر رہی تھیں جو وقت کے ساتھ جذباتی تعلق میں بدل گئی

ویب ڈیسک December 17, 2025
جاپان میں مصنوعی ذہانت سے جڑے ایک منفرد واقعے نے توجہ حاصل کر لی جہاں 32 سالہ جاپانی خاتون نے اپنے تخلیق کردہ اے آئی کردار کے ساتھ شادی کرلی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اے آئی پارٹنر کو خاتون نے خود چیٹ بوٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیزائن کیا تھا۔ شادی کی تقریب روایتی انداز میں منعقد کی گئی جس میں میں یوزینا نے سفید لباس پہن کر اور AR (اگمینٹڈ رئیلٹی) گلاسز کے ساتھ شرکت کی تاہم دلہا صرف ڈیجیٹل اسکرین پر موجود تھا۔

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC News Live (@abcnewslive)

شادی کی تقریب ان کے گھر میں حقیقی شادی کی طرح رسم ادا کی گئی، 32 سالہ یوزینا نوگ کا کہنا ہے کہ وہ اس اے آئی پارٹنر سے طویل عرصے سے بات چیت کر رہی تھیں، جو وقت کے ساتھ جذباتی تعلق میں بدل گئی۔

اگرچہ یہ شادی جاپان میں قانونی طور پر تسلیم شدہ نہیں مگر اس واقعے نے جدید ٹیکنالوجی، تنہائی اور انسانی جذبات کے باہمی تعلق پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔

ماہرین کے مطابق ایسے واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کس طرح انسانی زندگی اور تعلقات میں تیزی سے جگہ بنا رہی ہے۔
