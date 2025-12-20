سپریم کورٹ میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے نفاذ کے لیے اہم پیشرفت

اسلام آباد:
سپریم کورٹ میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے نفاذ کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو (اے جی پی آر) کامران راشد نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو عدالتی نظام میں ڈیجیٹل مالیاتی اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ دی۔
اس سلسلے میں جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے آن لائن بلنگ سلوشن کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے لیے آن لائن بلنگ سسٹم جلد فعال ہوگا۔ اس نظام سے دستی بلوں اور چیکوں پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان نے اے جی پی آر کے اقدام کی تعریف کی۔
اے جی پی آر نے حکومت کی جانب سے ادائیگیوں کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے اٹھائے گئے اہم اقدامات سے بھی آگاہ کیا، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مکمل ادارہ جاتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ میں مالیاتی نظام کی بہتری ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبائی چیف جسٹسز کی منظوری سے یہ نظام ہائی کورٹس تک بھی توسیع دیا جائے گا۔ ڈیجیٹل نظام متعارف کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔