ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزم عدالت میں پیش ہوئے

ویب ڈیسک December 20, 2025
facebook whatsup

یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جوا ایپس کی تشہیر اور ترغیب کے مقدمے میں ضلع کچہری لاہور میں پیش ہوئے۔ تاہم ایک ملزم کی عدم پیشی کی وجہ سے فرد جرم عائد نہیں ہوسکی۔

جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے پر سماعت کی۔ ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزم تو پیش ہوئے لیکن شریک ملزم سبحان پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے ملزموں کی تعداد مکمل نہ ہونے پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کردی۔

عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزموں کو  پیشی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ اب مقدمے کی کارروائی 4 جنوری کو ہوگی۔

دوسری طرف عدالت نے ڈکی بھائی کی اپنی اشیا سپرد داری پر لینے کی درخواست پر کارروائی 22 دسمبر تک ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

 Dec 20, 2025 04:49 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

 Dec 20, 2025 02:28 PM |
اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |

متعلقہ

Express News

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

Express News

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

Express News

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

Express News

رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

Express News

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو