لیبیا؛ بیمار بیٹے کو 10 سال تک کمرے میں قید رکھنے والا سفاک باپ گرفتار

باپ ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اور تعلیمی ادارے میں ملازم ہے

ویب ڈیسک December 20, 2025
facebook whatsup
10
لیبیا میں سفاک باپ نے بیٹے کو 10 سال قید میں رکھا

لیبیا کے سیکیورٹی اداروں نے ایک ایسے سفاک باپ کو حراست میں لے لیا جس کے لرزہ خیز جرم نے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔

عرب میڈیا کے مطابق لیبیا میں جرائم کی تفتیش کرنے والے ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ 10 سالہ بچے کو قید میں رکھنے کی اطلاع ملی تھی۔

جس پر ’’قصے‘‘ نامی علاقے میں کارروائی کرکے بچے کو مرغی خانے سے ملحقہ ایک کمرے میں گھٹن، تعفن اور غیر انسانی حالت میں بازیاب کروایا گیا۔

حیرت انگیز طور پر بچے کو سگے باپ نے قید میں رکھا ہوا تھا۔ یہ بچہ آٹزم کا شکار تھا اور اسی وجہ سے باپ نے بچے کو دس سال سے ایک کمرے بند رکھا ہوا تھا۔

اس بچے نے بچپن کے ابتدائی برسوں کے بعد سے سورج کی روشنی تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ زندگی کے بنیادی حقوق سے محروم تھا۔

بچے کو فوری طور پر اجدابیا کے المقریف اسپتال منتقل کر دیا گیا تاکہ اسے ضروری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔

برسوں کی غفلت اور تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تشویشناک حالت کے باعث وہ اس وقت طبی نگرانی میں ہے۔

ابتدائی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا کہ باپ ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اور ایک تعلیمی ادارے میں ملازم ہے۔

تفتیشی حکام نے بتایا کہ اس کے باوجود ان کا یہ غیر ذمہ دارانہ برتاؤ ناقابل یقین ہے۔ بچے کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے والے کو معاف نہ کیا جائے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

 Dec 20, 2025 04:49 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

 Dec 20, 2025 02:28 PM |
اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |

متعلقہ

Express News

آسٹریلیا؛ یہودیوں پر حملہ کرنے والے ساجد اکرم کا بھارت میں کیا تنازع چل رہا تھا؟

Express News

طلبا رہنما عثمان ہادی کون تھے اور ان کے قتل پر بنگلادیش کیوں جل اٹھا؟

Express News

مقتول رہنما عثمان ہادی کی میت بنگلادیش پہنچ گئی؛ نماز جنازہ کہاں ہوگی؟ بڑا اعلان

Express News

امریکی یونیورسٹی میں 2 طلبا کو قتل اور 9 کو زخمی کرنے والا ملزم مردہ حالت میں مل گیا

Express News

اسرائیل خوفناک تباہی سے بال بال بچ گیا؛ ایران کیلیے جاسوسی کرنے والا روسی گرفتار

Express News

تائیوان ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 3 ہلاکتیں اور 5 زخمی؛ ملزم کا عبرتناک انجام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو