2025 نے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور آن لائن کلچر میں بے شمار ایسے لمحات دیکھے جو نہ صرف وائرل ہوئے بلکہ عالمی سطح پر صارفین کی توجہ اپنی طرف کھینچتے رہے۔
بہت سے ٹرینڈز نے تفریح، فیشن، کھانا، اے آئی، میمز اور ثقافتی رجحانات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، جبکہ بعض نے تشویش اور سماجی مباحثے کو بھی جنم دیا۔ اس رپورٹ میں ہم کچھ اہم ٹرینڈز کا تذکرہ کررہے ہیں جو 2025 میں سوشل میڈیا اور آن لائن کمیونٹی میں سب سے زیادہ مقبول رہے۔
1۔ لیبوبو ڈول کی دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت
2025 کا شاید سب سے غیر متوقع ٹرینڈ Labubu نامی گڑیا کا ٹرینڈ تھا۔ ایک کلچرل آئیکن بننے والی اس گڑیا نے مشہور شخصیات اور عام صارفین دونوں کی دلچسپی حاصل کی، خاص طور پر جب BLACKPINK کی لیزا نے لیبوبو ڈول کی تصویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی۔
لیبوبو ڈول کے مختلف ورژنز، جیسے سونے کی لیبوبو، چاکلیٹی لیبوبو اور بیگ چارمز وائرل ہوئے اور فیشن اور اسٹائل میں ایک ٹرینڈ بن گئے۔
2۔ دبئی چاکلیٹ کھانے کا عالمی جنون
ایک ویڈیو نے دبئی کی مشہور ’Can't Get Knafeh of It‘ نامی چاکلیٹ کو پورے انٹرنیٹ پر شہرت دی جہاں صارفین نے خود اپنے کچن میں بھی اس کو بنانے کی کوششیں شروع کردیں۔ دبئی چاکلیٹ والے کھانے کے رجحان نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ مختلف ممالک میں ’’پستا‘‘ تک کی قلت دیکھی گئی، اور اس کے کئی ویرینٹس بنائے گئے۔
3۔ میچا ٹی (Matcha) کی مقبولیت میں اضافہ
کافی کے مقابلے میں Matcha Tea نے 2025 میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ صرف پینے تک محدود نہ رہ کر لوگ اس کے مختلف ذائقے اور ڈیسرٹس جیسے میچا چیزکیک، میچا جیلٹو وغیرہ بنانے لگے، جس سے میچا مارکیٹ ایک ارب ڈالر کے قریب پہنچی۔
4۔ اے آئی، ویڈیوز اور میمز، انٹرنیٹ کا نیا چہرہ
مصنوعی ذہانت (AI) نے سوشل میڈیا ٹرینڈز کو نئی شکل دی۔ AI جنریٹڈ میمز، Nano Banana جیسے 3D فیگرز، اور AI آڈیو/ویڈیو ایڈیٹنگ نے اس سال کئی خاص وائرل موومنٹس دیے۔ AI کے ذریعے ڈیجیٹل آرٹ، وائس کلوننگ، اور AI میوزک نے صارفین کی تخلیقی صلاحیتوں کو نیا رنگ دیا۔
5۔ میمز اور آبسرڈ کلچر
انٹرنیٹ پر Totr نامی روسی meme نے اسپنج بوب کی مزاحیہ ویڈیوز کے ساتھ بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کی، جبکہ 6-7 meme نے اپنے خاص ’ہاتھ کے اشاروں‘ کے ساتھ سوشل میڈیا اور گیمز تک میں جگہ بنائی۔ یہ رجحانات نہ صرف تفریحی تھے بلکہ ایک نئے brainrot (انٹرنیٹ پر بے معنی مگر وائرل) کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں۔
6۔ سکس سیون ٹرینڈ، سادگی میں وائرل ہونے والا رجحان
2025 میں 67 سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ اور غیر متوقع ٹرینڈ کے طور پر سامنے آیا۔ یہ رجحان ابتدا میں ایک سادہ جملے اور عددی اظہار سے شروع ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ٹک ٹاک، انسٹاگرام ریلز اور ٹوئٹر پر میمز، شارٹ ویڈیوز اور برانڈ کانٹینٹ کا حصہ بن گیا۔
سکس سیون 67 کو کبھی مزاحیہ ردعمل، کبھی کنفیوژن اور کبھی غیر متوقع جواب کے طور پر استعمال کیا گیا، جس نے اسے نوجوان صارفین میں خاصا مقبول بنا دیا۔ اس ٹرینڈ کی خاص بات یہ تھی کہ سادہ اور بے معنی لگنے والا ایک اظہار الگورتھم اور تخلیقی استعمال کے باعث عالمی سطح پر وائرل ہوگیا۔
کئی عالمی برانڈز اور کانٹینٹ کریئیٹرز نے بھی 67 کو اپنی مارکیٹنگ اور مزاحیہ پوسٹس میں شامل کیا، جس سے یہ ٹرینڈ صرف تفریح تک محدود نہیں رہا بلکہ ڈیجیٹل کلچر کی علامت بن گیا۔
7۔ بیگ پر چارمز کا استعمال
2025 میں فیشن کی دنیا میں بھی بے شمار لمحے آئے، جیسے لیبوبو چارمز، جس میں مشہور شخصیات نے لیبوبو ڈول اپنے بیگ، پرس اور کی چین کے ساتھ استعمال کیں۔ cherry cola hair پر ریلز بنائی گئیں، اور ہالی ووڈ، بالی ووڈ و دیگر عالمی مشہور شخصیات کی موجودگی عالمی فیشن پر دیکھی گئی۔
پاکستان میں بھی ان عالمی ٹرینڈز کے ساتھ ہم آہنگی دیکھی گئی، سوشل میڈیا اور آن لائن چیلنجز نے ثقافتی اور فنی اظہار کو بھی نئی جہت دی، خاص طور پر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر صارفین نے اپنی لوکل اور گلوبل آرا اور تخلیقات شئیر کیں، جس سے پاکستانی نوجوانوں میں کریئیٹو اور ڈیجیٹل کنٹینٹ بنانے کا رجحان بڑھا۔
دیگر قابلِ ذکر ٹرینڈ
2025 نے فلیش بیک چینلجز جیسے #GlowUpRewind، AI Shuffle Dance چیلنجز اور AR فلٹرز والے مواد کو بھی سوشل میڈیا پر خاص مقام دیا، جس سے صارفین اپنے پرانے لمحات اور نئے اوقات کو ایک ساتھ دیکھنے اور شئیر کرنے لگے۔
2025: ایک سال جس نے انٹرنیٹ کو بدل دیا
2025 نے واضح کردیا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا صرف تفریح یا سوچ کا ذریعہ نہیں بلکہ ثقافتی، تخلیقی، اور تجارتی رجحانات کا عالمی مرکز بن چکا ہے۔ چاہے وہ عجیب و غریب گڑیا Labubu ہو، کھانے کے وائرل رجحانات، AI میمز، یا میمز کلچر، ہر ٹرینڈ نے اپنے کردار اور اثرات چھوڑے، جس سے 2026 میں بھی نئی توقعات قائم ہوگئی ہیں۔