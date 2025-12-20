کراچی؛ مختلف علاقوں میں ٹریلر اور ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، نوعمر لڑکا زخمی

ایک واقعہ گڈاپ سٹی کے علاقے سپر ہائی وے ٹول پلازہ کے قریب جبکہ دوسرا واقعہ ماڑی پور کے علاقے میں پیش آیا

اسٹاف رپورٹر December 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر میں ہیوی گاڑیوں سے جان لیوا حادثات تھم نہ سکے ، گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریلر اور کنٹینر لدے ہوئے ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے جبکہ نوعمر لڑکا زخمی بھی ہوگیا ۔

 تفصیلات کے مطابق گڈاپ سٹی کے علاقے سپر ہائی وے ٹول پلازہ کے قریب پیٹرول پمپ پر کنٹینر لدے ہوئے ٹرک نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں اس پر سوار شہری جاں بحق ہوگیا۔

 اس حوالے سے تھانہ گڈاپ سٹی کے ہیڈ محرر عمر ملاح نے بتایا کہ حادثے میں جاں بحق موٹر سائیکل سوار کی شناخت 45 سالہ غلام اللہ ولد عبدالقیوم کے نام سے کی گئی جو کہ نوری آباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے جبکہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

 تاہم پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر کنٹینر سے لدا ٹرک اپنے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا جبکہ متوفی کی لاش ایدھی کے رضا کاروں کی مدد سے بقائی ٹول پلازہ اسپتال لیجائی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ کریم آباد فلائی اوور کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی، ہیوی ٹریفک کے دلخراش حادثات جاری، ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق

 دوسری جانب ماڑی پور کے علاقے گریکس حنفیہ مسجد کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں نوجوان جاں بحق جبکہ نوعمر لڑکا زخمی ہوگیا ، متوفی کی لاش جابطے کی کارروائی کے لیے ایدھی کے رضا کاروں نے سول اسپتال پہنچائی۔

ہیڈ محرر تھانہ ماڑی پور اے ایس آئی رمضان نے بتایا کہ متوفی کی شناخت 17 سالہ مطیع اللہ کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 10 سالہ بلال کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

 پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور دلاور کو گرفتار کر کے ٹریلر کو قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا ، متوفی نوجوان مشروف کالونی کا رہائشی تھا جس کی لاش پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی جبکہ پولیس حادثے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |
سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

 Dec 20, 2025 07:27 PM |
2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

 Dec 20, 2025 06:35 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو