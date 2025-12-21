افغانستان سے غیر قانونی دراندازی بے قابو، خطے کی سلامتی شدید خطرے سے دوچار

پاکستان متعدد بار عالمی برادری کو افغان سرزمین کے دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے استعمال ہونے کے شواہد فراہم کر چکا ہے

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

افغانستان سے غیر قانونی دراندازی اور دہشت گرد نیٹ ورکس خطے کے ممالک کی داخلی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ مختلف ممالک نے افغان سرزمین سے پھیلنے والی بدامنی اور غیر قانونی نقل و حرکت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ایرانی جریدے ایران انٹرنیشنل کے مطابق متعدد افغان شہری غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ایرانی سرحد پر ہلاک ہو گئے۔

رپورٹ کے مطابق ہلاکتوں کے بعد 15 افغان مہاجرین کی لاشیں کوہسان اور ادَرَسکَن اضلاع منتقل کی گئیں، جبکہ ایران۔افغانستان سرحد پر مجموعی طور پر 40 ہلاکتوں اور کئی افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔

ایرانی میڈیا کے مطابق افغان باشندے اسلام قلعہ کے راستے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک سینئر ایرانی سرحدی کمانڈر نے بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں سال اکتوبر تک افغان شہریوں کی غیر قانونی داخلے کی کوششوں میں دگنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

طالبان کا دعویٰ جھوٹا ثابت، اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی

Express News

افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ طالبان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا

Express News

بگرام ایئر بیس پر طالبان کا بڑا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگیا، واشنگٹن پوسٹ کا تہلکہ خیز انکشاف

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ رواں سال اب تک 16 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کو ایران سے بے دخل کیا جا چکا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ 12 روزہ تنازعے کے دوران بعض افغان شہری اسرائیل کے لیے جاسوسی میں بھی ملوث پائے گئے۔

عالمی نشریاتی ادارے کیسپین نیوز کے مطابق بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایران نے رواں سال 300 کلومیٹر طویل سرحدی باڑ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پر سرگرم منظم دہشت گرد نیٹ ورکس نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں۔

واضح رہے کہ پاکستان متعدد بار عالمی برادری کو افغان سرزمین کے دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے استعمال ہونے کے شواہد فراہم کر چکا ہے اور اس مسئلے کے مستقل حل کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |
جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |

متعلقہ

Express News

جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والے احمد کیلیے ایک اور اعزاز؛ ویڈیو وائرل

Express News

نیتن یاہو اگلی ملاقات میں ٹرمپ کو ایران پر نئے حملوں کا اسرائیلی منصوبہ پیش کریں گے

Express News

بھارت میں مذہبی پابندیاں؛ امریکی ارکان اسمبلی نے ٹرمپ سے بڑا مطالبہ کردیا

Express News

ایپسٹن جنسی اسکینڈل؛ 90 کی دہائی میں پہلی بار آواز اُٹھانے والی خاتون کون ہیں؟

Express News

7 اکتوبر2023 حماس حملہ؛ نیتن یاہو کی انکوائری کے نام پر بہلانے کی چال کام نہ آئی

Express News

تیز رفتار ٹرین کے دروازے پر خوش گپیوں میں مصروف نوبیاہتا جوڑا گر کر ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو