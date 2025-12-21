پنجاب میں 20 ارب روپے کی مالی بے ضابطگی کا انکشاف 

 تحریک انصاف کے دور میں  سال21.22 میں بیس ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگییاں ہوئیں۔

عائشہ صغیر December 21, 2025
پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹو کے اجلاس میں سال دو ہزار اکیس بائیس میں 20 ارب روپے کی مالی بے ضابطگی کا انکشاف ہوا ہے۔

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو رقم کی ریکوری کے لئے متحرک ہوگئی، تحریک انصاف کے دور میں سال21.22 میں بیس ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگییاں ہوئیں۔

بیس ارب روپے کی مالی بے ضابطگییوں میں سے سات ارب روپے کی ریکوری کرلی گئی، پانچ ارب روپے کی مالی بے ضابطگییوں کی تحقیقات جاری ہیں، بدعنوانی میں ملوث کسی رعایت نہیں ملے گی۔

چئیرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو سید علی حیدر گیلانی نے کہا کہ تمام تحقیقات میرٹ پر کی جارہی ہیں، کئی محکموں نے ریکوری کے لئے ہمارے ساتھ مثالی تعاون بھی کیا ہے۔
