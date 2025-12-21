وزیر داخلہ اور وزیر مملکت کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن عمل کا جائزہ لیا

وزرا نے امیگریشن کائونٹرز پر عملے کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا، مسافروں سے امیگریشن کے مراحل سے متعلق آگاہی حاصل کی

ویب ڈیسک December 21, 2025
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بیرونِ ملک جانے والے مسافروں کے امیگریشن عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر وزرا نے امیگریشن کائونٹرز پر جا کر عملے کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا اور مسافروں سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے امیگریشن کے مراحل سے متعلق آگاہی حاصل کی۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن کائونٹر پر تعینات ایف آئی اے اہلکار کی بہتر کارکردگی کو سراہتے ہوئے شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی۔

دورے کے دوران ایک مسافر نے چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت کی،جس پر وزیر داخلہ نے فوری طور پر متعلقہ حکام کو کویت جانے والے مسافر کی بورڈنگ کرانے کے احکامات جاری کیے۔

مسافروں نے گفتگو کے دوران بتایا کہ چند منٹوں میں امیگریشن کا عمل مکمل ہو رہا ہے جو خوش آئند امر ہے۔

اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی عزت اور مسافروں کی سہولت ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، کسی بھی مسافر کو بلاجواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔

انہوں نے واضح کیا کہ پیشہ ور بھکاریوں یا نامکمل دستاویزات رکھنے والوں کو بیرونِ ملک سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی،پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔

انہوں نے امیگریشن نظام کو مزید موثر، شفاف اور مسافروں کے لیے سہل بنانے کی ہدایات بھی جاری کیں۔اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور علی ضیاء اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایئرپورٹ اویس بھی موجود تھے۔
