آج رواں سال کی طویل رات اور 22 دسمبر مختصر ترین دن ہوگا

ماہرین فلکیات کے مطابق یہ موقع ہر سال دسمبر کے مہینے میں آتا ہے اور اس کی تاریخیں مختلف ہوسکتی ہیں

آفتاب خان December 21, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

رواں سال آج کی رات پورے سال کی طویل ترین رات اور کل  (22) دسمبر سال کا مختصر ترین دن ہوگا۔

ماہرین فلکیات کے مطابق طویل ترین رات کا آغاز رات 8:03 منٹ سے ہوگا، درمیانی شب زمین کے شمالی نصف کرے  میں سال کی طویل ترین رات ہوگی اور پیر کا دن سال کا مختصر ترین دن ہوگا اور کراچی میں رات 13گھنٹے 25 منٹ جبکہ دن 10 گھنٹے 35 منٹ پر مشتمل ہوگا۔

ماہرین نے بتایا کہ یہ موقع ہر سال دسمبر کے مہینے میں آتا ہے اور اس کی تاریخیں 20 سے 23 دسمبر تک کسی بھی دن ہوسکتی ہیں اور اس سال یہ موقع 22 دسمبر کی رات اور دن کو ملا ہے۔

شمالی نصف کرے میں سال کی طویل ترین رات ہو، اسے فلکیات کی زبان میں ونٹرسولسٹائس اور شمالی سولسٹائس بھی کہا جاتا ہے۔

ماہرین نے بتایا کہ زمین اپنے محور پر 23.4 درجے جھکی ہوئی ہے جبکہ محوری گردش کے دوران زمین کا اپنا محور بھی کسی گھومتے ہوئے لٹو کی مانند لڑکھڑاتا رہتا ہے، سورج کے گرد چکر لگاتے لگاتے سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے جب شمال کی جانب زمینی محور کا انتہائی جھکاؤ سورج سے مخالف سمت میں ہوجاتا ہے۔

ماہرین فلکیات نے بتایا کہ زمین کی محوری گردش مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے اس لیے یہ موقع آنے کے فوراً بعد ہی زمینی محور کا جھکاؤ واپس پلٹنے لگتا ہے اور زمین کے شمالی نصف کرے کا جھکاؤ ایک بار پھر سورج کی سمت ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انقلاب سرما کے فوراً بعد راتیں چھوٹی اور دن طویل ہونے لگتے ہیں۔
