اسلام آباد:
وفاقی حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک ڈیجیٹل رسائی اور مشاورت کے لیے جدید ڈیجیٹل ایپ زرخیزی متعارف کرادی ہے جبکہ وفاقی وزیر برائے خزانہ و ریونیو سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ زرخیزی ایپ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی ہے، یہ اقدام چھوٹے کسانوں کے لیے قرضہ جات تک رسائی کو آسان بنا کر دیہی ترقی اور قومی غذائی تحفظ کے لیے حکومت کے وسیع تر مقاصد کی حمایت کرتا ہے۔
اس حوالے سے گزشتہ روز جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق حکومت پاکستان کے فنانس ڈویژن نے اسٹیٹ بینک اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن (پی بی اے)کے اشتراک سے زرعی فنانسنگ میں انقلاب لانے کے لیے تیار کردہ ایک جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم زرخیزی کا آغاز کردیاہے۔
اس اقدام کا مقصد زرعی فنانس کو ڈیجیٹل بنانا ہے تاکہ کسان زرخیزی ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر درخواست دے سکیں اور دس لاکھ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکیں ضروری تصدیق کے بعدیہ درخواست کسان کی پسند کے بینک کو پراسیسنگ کے لیے بھیج دی جائے گی فنانسنگ کا 75 فیصد حصہ زرعی سامان کی خریداری کے لیے بینکوں کے منظور شدہ زرعی وینڈرز کے ذریعے اشیاء کی صورت میں فراہم کیا جائے گا۔
فنانسنگ کے علاوہ، کسان کو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم (ایل آئی ایم ایس) کے ذریعے زرعی مشاورت کی سروسز بھی دی جائیں گی زرخیزی پلیٹ فارم فنانسنگ کے ساتھ معیاری زرعی اشیاء اورکسانوں کی مشاورت کے ذریعے پیداوار میں بہتری لائے گی چھوٹے کسانوں کو فنانسنگ کی فراہمی کے لیے بینکوں کی حوصلہ افزائی کے طور پرحکومت نے دس فیصد فرسٹ لاس کوریج اور بینکوں کے واجب الادا قرض داروں میں خالص اضافہ پرفی کس دس ہزار روپے کی آپریشنل لاگت سبسڈی بھی فراہم کی ہے۔
وفاقی وزیر برائے خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ زرخیزی ایپ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی ہے یہ اقدام چھوٹے کسانوں کے لیے قرضہ جات تک رسائی کو آسان بنا کردیہی ترقی اور قومی غذائی تحفظ کے لیے حکومت کے وسیع تر مقاصد کی حمایت کرتا ہےگورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہاکہ زرخیزی ایپ چھوٹے کسانوں کی فنانس تک رسائی بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
قرضہ حاصل کرنے کا عمل ڈیجیٹل بنا کر ہم چھوٹے کسانوں کے لیے رکاوٹیں ختم کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ رسمی قرضہ جات بروقت، قابل رسائی اور فصلوں کی پیداوارمیں کسانوں کو مدد دیں۔ زرخیزی دیہی معیشت میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کا ہدف حاصل کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظفر مسعود نے اس سلسلے میں بینکاری شعبہ کے اجتماعی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہاکہ بینکنگ انڈسٹری، زرخیزی ایپ کے کامیاب نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔
ہم وزارتِ خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ ملک بھر کے کسانوں تک رسائی کو بڑھایا جا سکے اور طریقہ کار کوآسان بنایا جا سکے۔ جدید ٹیکنالوجی اور اختراعی کریڈٹ اسیسمنٹ طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارا مقصد چھوٹے کسانوں،خصوصاً ان بے زمین کسانوں کے لیے فنانس تک رسائی بہتر بنانا ہے جو بڑی حد تک غیر دستاویزی شعبے میں کام کر رہے ہیں۔