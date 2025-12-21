 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

300 سے زائد غیرملکی شراب کی بوتلیں برآمد کی گئیں جبکہ ایک بوتل کی قیمت 25 ہزار روپے سے زائد ہے

اسٹاف رپورٹر December 21, 2025
کراچی میں جیکسن پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیر ملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی لی۔

تفصیلات کے مطابق  جیکسن پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی شراب کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے300 سے زائد غیرملکی شراب کی بوتلیں برآمد کرلیں۔

 ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق  پکڑی جانے والی غیر ملکی شراب کی ایک بوتل کی قیمت تقریباً 25 ہزار روپے سے زائد ہے اور پکڑی جانے والی شراب کی بوتلیوں کی مجموعی مالیت 75 لاکھ روپے سے زائد ہے۔

انھوں نے بتایا کہ پکڑی جانے والی غیر ملکی نان کسٹم شراب سال نو پر فروخت کی جانی تھی، ایس ایس پی نے بتایا کہ پولیس چیکنگ کے دوران ملزمان فرار ہوگئے جن کی گرفتاری کی کوشش کی جارہی ہے۔
